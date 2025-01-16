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الملك يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة ويقدر دور مصر وقطر وامريكا

1/16/2025 3:16:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحب جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.
وقال جلالته في تغريدة على حسابه عبر منصة "X" :
"نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وندعو العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية".
وأضاف: "نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار. الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام"


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