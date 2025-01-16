دراسة: شرب كوب من الحليب يوميا يقي من مرض خطير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أجرتها أكسفورد أن شرب كوب من الحليب يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 20%. تم الوصول إلى هذه النتيجة بعد تحليل البيانات الغذائية لأكثر من 540 ألف سيدة على مدى 17 عامًا.



وأكد الباحثون أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، الذي يساعد في تقليل التأثيرات المسرطنة للأحماض الصفراوية والدهنية الحرة في القولون، مما يساهم في الوقاية من سرطان الأمعاء. كما أظهرت الدراسة أن خطر الإصابة بالسرطان يزداد عند تناول اللحوم الحمراء أو المصنعة.



وأشار الفريق البحثي إلى أن الكالسيوم يمكن الحصول عليه أيضًا من مصادر أخرى مثل حليب الصويا المدعم، مما يوفر بدائل طبيعية للأشخاص الذين لا يتناولون منتجات الألبان.

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