عادات غذائية خاطئة تدمر الكبد وتعرضه للأمراض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
الكبد هو أحد الأعضاء الحيوية في الجسم التي تلعب دورًا مهمًا في تنقية السموم وتنظيم العمليات الحيوية، إلا أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي قد تعرضه للإصابة بالأمراض الخطيرة مثل تليف الكبد.
إليك بعض العادات التي يجب الإقلاع عنها:
الإفراط في الدهون المشبعة والمتحولة
تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الوجبات السريعة، اللحوم المصنعة والمقليات يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي قد يتطور لتليف الكبد.
تناول الكثير من السكريات
السكريات، خاصة الحلويات والمشروبات الغازية، تتراكم في الكبد على هيئة دهون مما يزيد من خطر التليف.
الإكثار من الملح
الإفراط في الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو من عوامل خطر تليف الكبد.
التدخين
التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك تليف الكبد.
عادات أخرى تؤثر سلبًا على الكبد:
السمنة المفرطة.
قلة النوم.
التعرض للسموم مثل المبيدات الحشرية.
عدم التعامل بحذر مع مرضى التهاب الكبد الوبائي.
الإفراط في تناول بعض الأدوية مثل المسكنات.
أعراض تليف الكبد:
التعب وفقدان الشهية.
الغثيان والقيء.
الإسهال وآلام المعدة.
انتفاخ البطن واليرقان.
طرق الوقاية من تليف الكبد:
اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على فواكه، خضروات وحبوب كاملة.
تقليل الدهون المشبعة والسكر والملح.
الحفاظ على وزن الجسم وممارسة الرياضة.
الإقلاع عن التدخين.
الحصول على قسط كافٍ من النوم.
الحفاظ على هذه العادات الصحية يمكن أن يساعد في حماية الكبد والوقاية من الأمراض المرتبطة به.
الكونسلتو
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