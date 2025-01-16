عادات غذائية خاطئة تدمر الكبد وتعرضه للأمراض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- الكبد هو أحد الأعضاء الحيوية في الجسم التي تلعب دورًا مهمًا في تنقية السموم وتنظيم العمليات الحيوية، إلا أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي قد تعرضه للإصابة بالأمراض الخطيرة مثل تليف الكبد.

إليك بعض العادات التي يجب الإقلاع عنها:



الإفراط في الدهون المشبعة والمتحولة

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة مثل الوجبات السريعة، اللحوم المصنعة والمقليات يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي قد يتطور لتليف الكبد.



تناول الكثير من السكريات

السكريات، خاصة الحلويات والمشروبات الغازية، تتراكم في الكبد على هيئة دهون مما يزيد من خطر التليف.



الإكثار من الملح

الإفراط في الملح يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو من عوامل خطر تليف الكبد.



التدخين

التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك تليف الكبد.



عادات أخرى تؤثر سلبًا على الكبد:

السمنة المفرطة.

قلة النوم.

التعرض للسموم مثل المبيدات الحشرية.

عدم التعامل بحذر مع مرضى التهاب الكبد الوبائي.

الإفراط في تناول بعض الأدوية مثل المسكنات.



أعراض تليف الكبد:

التعب وفقدان الشهية.

الغثيان والقيء.

الإسهال وآلام المعدة.

انتفاخ البطن واليرقان.



طرق الوقاية من تليف الكبد:

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على فواكه، خضروات وحبوب كاملة.

تقليل الدهون المشبعة والسكر والملح.

الحفاظ على وزن الجسم وممارسة الرياضة.

الإقلاع عن التدخين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم.



الحفاظ على هذه العادات الصحية يمكن أن يساعد في حماية الكبد والوقاية من الأمراض المرتبطة به.

الكونسلتو