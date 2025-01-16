بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين

بالأسماء.. أردنيون مدعوون للمقابلات الشخصية والتعيين
التاريخ
1/16/2025 1:14:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
دعت دوائر حكومية اشخاص لغايات اجراء المقابلات الشخصية والفحص الفني واستكمال اجراءات التعيين .
وتاليا الاسماء والمواعيد:
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