الأمن يشيع جثمان محمد نواف المساعدة إلى مثواه الأخير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة جنوب عمان العميد الدكتور هيثم المشاقبة، بتشييع جثمان العريف محمد نواف حسن المساعدة .
ونقل العميد المشاقبة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وشارك بتشيع الجثمان قائد درك العاصمة العميد موسى الوديان، وعدد من مرتبات جهاز الأمن العام من مختلف التشكيلات .
إنا لله وإنا إليه راجعون
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