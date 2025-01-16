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احتفالات في عدة دول بـانتصار المقاومة في غزة

1/16/2025 1:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهدت عدة دول الليلة الماضية احتفالات بـ"انتصار المقاومة" في غزة، وذلك بعد ساعات من الإعلان في الدوحة عن التوصل إلى اتفاق لوقف النار في القطاع بحلول الأحد المقبل.
ونظمت بهذه المناسبة احتفالات في عدة دول بينها المغرب وتونس ولبنان سوريا وبريطانيا، وتزامن ذلك مع خروج الآلاف إلى الشوارع في مناطق بقطاع غزة للتعبير عن سعادتهم بالاتفاق الذي من شأنه أن ينهي الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا.
وفي التفاصيل، نظمت هيئات مدنية بينها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة والمبادرة المغربية للدعم والنصرة فعاليات احتفالية في مدن عدة منها العاصمة الرباط والدار البيضاء والقنيطرة ووجدة وطنجة وتطوان وأغادير، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.
وشارك المئات في مسيرات بالسيارات وأخرى جماهيرية، ورددوا شعارات تشيد بمقاتلي المقاومة الفلسطينية.
كما تم توزيع التمر والحلوى في بعض الوقفات تعبيرا عن الفرحة بهذا الاتفاق.
وحمل المحتفلون الأعلام الفلسطينية ورددوا هتافات مؤيدة للمقاومة الفلسطينية، ووزع بعضهم الحلوى على المشاركين في الفعاليات.
بدورها شهدت العاصمة التونسية احتفالا بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين وصورة لرئيس حركة حماس الراحل يحيى السنوار.
وفي سوريا، أفاد ناشطون بخروج المئات في مدينتي حلب وحماة تعبيرا عن سعادتهم بالاتفاق.
وفي بريطانيا، نشر ناشطون مقطعا مصورا يظهر إطلاق ألعاب نارية في لندن خلال الاحتفال بما اعتُبر نصرا للمقاومة الفلسطينية في غزة.
الجزيرة



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