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الصفدي: في فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل شامل

1/16/2025 1:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بقي العون والسند للشعب الفلسطيني الشقيق، وقادت المملكة بجهود جلالته سردية الحق بوجه رواية الباطل التي اتخذها الاحتلال نهجاً منذ اليوم الأول لعدوانه الغاشم على قطاع غزة.
وقال الصفدي إن وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء المأساة التي تسبب بها الاحتلال، بل إن المجتمع الدولي يقف أمام مسؤولية إعادة الإعمار، ووقف كل الممارسات الاستيطانية التي تهدف إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية، مجدداً الدعوة للمجتمع الدولي ليواصل تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه.
وأضاف الصفدي إن مجلس النواب وأبناء شعبنا العظيم يقفون خلف جلالة الملك ومواقفه التي عبر عنها بوضوح منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على قطاع غزة، حيث حذر من أن استمرار النكران لحقوق الشعب الفلسطيني، وبقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل وشامل سيبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان، مؤكدا أن على كل القوى الدولية الفاعلة التنبه للمخاطر التي حذر منها جلالته، ففي أرض فلسطين شعب صاحب حق وقضية ولا بد من حل تضمن معه الأجيال العيش بأمن واستقرار.
وثمن الصفدي جهود الحكومة عبر وزارة الخارجية حيث قدمت أداء دبلوماسيا يعبر عن ضمير ووجدان الأردنيين، مثلما ثمن الجهود المبذولة من جميع الأطراف لتحقيق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أنها خطوة مهمة نحو إنهاء حرب الإبادة التي عانى منها الأشقاء في قطاع غزة، مشددا على أن الأردن سيبقى يقدم واجب الضمير من مساعدات للأشقاء وسيبقى مدافعاً عن حقوقهم حتى ينالوا حقوقهم كاملة على ترابهم الوطني وعلى رأس ذلك حق إقامة الدولة المستقلة.
وقال إن أبناء شعبنا الأردني يقفون بثبات وفي جبهة متماسكة مع اشقائهم الفلسطينيين، ويرون بكل المواقف التي تجلت بوضوح منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم بقيادة جلالة الملك أنها واجب الضمير تجاه أخوة نلتقي معهم في الدم والقضية والمصير، فكان جلالة الملك يكسر الحصار بنفسه مشاركا في عمليات إنزال جوية اغاثية، وعلى نهجه كانت جلالة الملكة رانيا العبدالله تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الإنسانية، مثلما شارك ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله وسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني بعمليات إنزال اغاثية، لتصب تلك الجهود على الخطوات العظيمة التي بذلها نشامى سلاح الجو والأبطال في كل كوادر مستشفياتنا الميدانية في قطاع غزة، وعلى الجهود الجبارة للهيئة الخيرية الهاشمية وعلى كل يد أردنية طاهرة شاركت في عون الأشقاء والتبرع لهم.
وختم الصفدي بالقول: نتوجه بتحية الفخر والإجلال لأهلنا الصامدين المرابطين في غزة، والرحمة لأرواح الشهداء الأطهار ونسأل المولى الشفاء العاجل للمصابين الذين ما زالوا بحاجة للدعم المتواصل على المستويات كافة حتى تزال آثار العدوان على الأرض والانسان.


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