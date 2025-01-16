Thursday, 16 January 2025 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


19 شهيدا في غارات إسرائيلية منذ الفجر

1/16/2025 1:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 19 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.


وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل -لوكالة الصحافة الفرنسية- إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ السكان في كل مناطق القطاع".

MENAFN16012025000208011052ID1109095905

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث