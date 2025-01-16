19 شهيدا في غارات إسرائيلية منذ الفجر

19 شهيدا في غارات إسرائيلية منذ الفجر
التاريخ
1/16/2025 1:14:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 19 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل -لوكالة الصحافة الفرنسية- إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ السكان في كل مناطق القطاع".
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