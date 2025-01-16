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عام من الالتزام المستمر تجاه المجتمع المحلي: مبادرات جورامكو للمسؤولية المجتمعية لعام 2024

1/16/2025 1:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختتمت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لهاعام 2024 بنجاح،محققة أهدافها خلاله بإحداث المزيد من التأثيرات الإيجابية على المجتمع ودعمه، من خلال المزيد من المساهمات الفاعلة التي أضافتها لسجلها، والتي جسدت عبرها التزامها تجاه مختلف فئات المجتمع وقطاعاته، بالتركيز على قطاع الصحة، والتعليم، والبيئة، فضلاً عن دعم وتمكين المناطق والفئات الأقل حظاً.
ومن خلال التفاعل المباشر مع المجتمع المحلي، وانطلاقاً من اهتمامها برعاية الطفولة، استضافت الشركة عدداً من الأطفال الأيتام ضمن مأدبة إفطار رمضانية في متحف الأطفال بالتعاون مع العديد من المنظمات الخيرية، كما بادرت بتوزيع طرود الخير الغذائية بواقع ألف طرد على عدد من الأسر العفيفة في مختلف مناطق الأردن، وذلك بمشاركة واسعة من موظفيها الذين تطوعوا للانخراط في عمليات تجهيز وتوزيع الطرود على المستفيدين من هذه المبادرة.
وفي سياق متصل، فقد دعم متطوعو "جورامكو" من موظفيها بشكل فعال حملة توفير الطرود الغذائية الطارئة لغزة، من خلال المشاركة في تجهيز الطرود، وذلك كجزء من حملة التبرعات الموجهة للمساندة الإنسانية القطاع.
هذا وكانت جهود الشركة قد امتدت للمساهمة في تشكيل مستقبل أبناء المجتمع المحلي من خلال دعم التعليم، وهو ما دفعها لتقديم دعمها لمشروع تجديد وتأهيل عدد من المدارس في أنحاء المملكة، كرعاية تجديد مدرسة عبدالله ابن أم مكتوم الثانوية المختلطة للمكفوفين، ومدرسة المنارة الابتدائية المختلطة، الأمر الذي اشتمل على أعمال تحديث وتجهيز الصفوف والمرافق بالمستلزمات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية أفضل لكل من الطلاب والمعلمين على حد سواء.
وفي إطار جهودها المتنوعة لدعم التعليم، فقد تعاونت الشركة مع هيئة تنمية و تطوير المهارات المهنية والتقنية بموجب اتفاقية بين الطرفين تقوم الهيئة عبرها بتوفير منحة شاملة ل 25 موهبة أردنية شابة وطموحة، لتمكينهم من الاستفادة من برنامج أكاديمية "جورامكو" الدراسي الشامل في مجال هندسة صيانة الطائرات، وتسهيل بناء رحلتهم المهنية في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من فرص التوظيف المضمونة لدى الشركة بعد التخرج.
أما في ما يتعلق بدعمها للبعد الصحي، فقد واصلت الشركة جهودها الرامية لرفع مستوى الوعي المجتمعي ووعي موظفيها حول العديد من القضايا المتعلقة بالصحة العامة؛ حيث نظمت بالتعاون مع مديرية بنك الدم حملة ناجحة للتبرع بالدم بمشاركة واسعة من موظفيها الذين حرصوا على الانخراط في خدمة هدف إنساني ونبيل. كذلك، فقد استضافت الشركة بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان جلسة توعوية لموظفاتها و لسيدات من محافظة الجيزة ، كجزء من حملة أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر. هذا ولم تقتصر البرامج الصحية التي نفذتها الشركة بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان على البرامج التوعوية، بل إنها شملت المشاركة في مبادرة "خطوات من أجل الحياة" التابعة للمؤسسة؛ وذلك في رحلتها إلى وادي بني حماد في الكرك، التي رصدت عائداتها لدعم مرضى السرطان.
وبالتعليق على هذه المبادرات، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة جورامكو، فريزر كوري، عن فخره بالتزام الشركة المستمر تجاه المجتمع المحلي، قائلاً: فخورون بنشاطاتنا ومبادراتنا الداعمة للمجتمع، التي ننفذها من خلال لجنة المسؤولية المؤسسية المجتمعية لدى جورامكو، حيث تعكس مبادراتنا المستمرة و الجديدة، التزامنا العميق بإحداث التأثير الإيجابي الهادف والمستدام ضمن المجتمعات التي نخدمها. نؤمن بأهمية مساهماتنا في خلق تغيير دائم يعود بالنفع على الناس من خلال مواءمة نشاطاتنا مع قيمنا الأخلاقية والمهنية


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