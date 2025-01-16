Thursday, 16 January 2025 07:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا

1/16/2025 1:14:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل سياسيا، والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن ضابط كبير قوله إن كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة.


MENAFN16012025000208011052ID1109095903

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث