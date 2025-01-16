يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا

يديعوت أحرونوت: نتنياهو والجيش فشلا عسكريا
التاريخ
1/16/2025 1:14:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
فشل سياسيا، والجيش ورئيس أركانه فشلا عسكريا بعد 15 شهرا من الحرب.
ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن ضابط كبير قوله إن كل ما فعلناه في الحرب سيذهب هباء بالتوقيع على الصفقة.
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