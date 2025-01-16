MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار لوقف العدوان والقتل في قطاع غزة والضفة الغربية.



وأضاف المومني عبر حسابه على منصة "اكس"، الخميس، " نستذكر بشرف وعز ما قام به الأردن من وقفه تاريخيّة اخوية عروبية شامخة مع الشعب الفلسطيني، كنا وسنبقى الأقرب لأهلنا في فلسطين والأكثر جهدا وعملا للدفاع عنهم وعن قضيتهم العادلة".



وأوضح، "سخرنا أدواتنا السياسية والدبلوماسية والإعلامية والإنسانية لنصرة الشعب الفلسطيني، ووظف جلالة الملك عبد الله الثاني مكانته واتصالاته الدولية لنصرة القضية الفلسطينية العادلة، وكانت لجهود جلالته الدور الرئيس في إعادة صياغة موقف الرأي العام العالمي تجاه العدوان على غزة".



وأكد أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية قامت بدور عظيم مشرف، و"كنا في الأردن اول من كسر الحصار واوصل المساعدات الإغاثية والخدمات الطبية والمستشفيات لغزة والضفة الغربية"، مضيفا "سلاح الجو والهيئة الخيرية الهاشمية الذين أرسلوا المساعدات للشعب الأعزل تحت القصف شهادة على وقفة الأردن التاريخية التي لن تمحى من تاريخ البشرية، واليوم الاستمرار بإرسال اكبر قافلة مساعدات لغزة".



وأشار إلى أن وقفة الشعب الأردني مع الشعب الفلسطيني تقول الكثير عن عظمة الأردن والأردنيين الذين قاد ملكهم بنفسه - في منطقة حرب مخاطرا بحياته ومن على متن طائرة سلاح الجو - إيصال المساعدات للأهل في غزة، مشيرا "نؤكد على وجوب عودة النازحين لشمال القطاع وبدء الخطوات لإعادة الإعمار لتثبيت الشعب الفلسطيني على ارضه".



وبين أن السلام لن يتحقق قبل احقاق الحق وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه الطبيعي بتقرير المصير كباقي شعوب الأرض، وهذا لن يتم إلا بعملية سياسية ذات أفق ينتهي بقيام الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف".



ودعا المومني كافة أبناء الشعب الأردني الشامخ وهم يحتفلون بوقف العدوان ان يستذكروا بفخر مواقف الأردن المشرفة بشعبه وقيادته وجيشه مع فلسطين الجريحة.