((الأدوات الكهربائية)) تطالب ((المالية)) بسداد المستحقات المتأخرة للمصانع

(MENAFN
- Al-Borsa News) طالبت شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من خلال مذكرة رسمية، وزارة المالية بسداد المستحقات المتأخرة للمصانع عن ما تم توريده للجهات الحكومية خلال العام الماضى.
وقال بهاء العادلى رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المصانع خاطبت الجهات الحكومية أكثر من مرة وحتى الآن لم يتم الاستجابة.
موضوعات متعلقة
الصحة: تشغيل مستشفى
العدوة المركزي بعد تطويرها بتكلفة 770 مليون جنيه 13.7 مليار جنيه صافي ربح“القابضة الكيماوية” خلال 2023-2024 ((مستثمرى العاشر من رمضان)) تبحث مع ((التجارى الدولى)) تنشيط الصادرات إلى أفريقيا
ذكر أن الشعبة تركز بشكل أكبر على التواصل المباشر والمستمر مع المصانع خلال العام الجارى للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجهها.
أضاف لـ ((البورصة))، أن الشعبة تمكنت من مساعدة أكثر من 100 مصنع على توفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية خلال العام الماضى، موضحًا أن القطاع يضم عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع خارج الاقتصاد الرسمى.
وذكر، أن الشعبة تستهدف تأهيل جيل جديد من المصدرين على تسويق منتجاتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة، والقدرة على إيجاد بدائل محلية للمنتجات المستوردة وفتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية لتلبية احتياجات المصانع من الخامات.
وأوضح، أن عدد المصانع العاملة بالقطاع يصل حاليًا إلى 5 آلاف مصنع، تنقسم بين 5 مجالات، تشمل الكابلات والإضاءة والأدوات بالإضافة إلى اللوحات ومحطات إنتاج الكهرباء.
وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى لتسجل 5.1 مليارات دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها 0.9 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى للقطاع.
MENAFN16012025000202011048ID1109095765
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.