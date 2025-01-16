((الأدوات الكهربائية)) تطالب ((المالية)) بسداد المستحقات المتأخرة للمصانع

MENAFN - Al-Borsa News) طالبت شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من خلال مذكرة رسمية، وزارة المالية بسداد المستحقات المتأخرة للمصانع عن ما تم توريده للجهات الحكومية خلال العام الماضى.

وقال بهاء العادلى رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المصانع خاطبت الجهات الحكومية أكثر من مرة وحتى الآن لم يتم الاستجابة.

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ذكر أن الشعبة تركز بشكل أكبر على التواصل المباشر والمستمر مع المصانع خلال العام الجارى للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجهها.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الشعبة تمكنت من مساعدة أكثر من 100 مصنع على توفيق أوضاعها والانضمام إلى المنظومة الرسمية خلال العام الماضى، موضحًا أن القطاع يضم عددا كبيرا من المصانع الصغيرة والمتوسطة بالقطاع خارج الاقتصاد الرسمى.

وذكر، أن الشعبة تستهدف تأهيل جيل جديد من المصدرين على تسويق منتجاتها، وفتح أسواق تصديرية جديدة، والقدرة على إيجاد بدائل محلية للمنتجات المستوردة وفتح قنوات اتصال بين الشركات المصرية ونظيرتها الأجنبية لتلبية احتياجات المصانع من الخامات.

وأوضح، أن عدد المصانع العاملة بالقطاع يصل حاليًا إلى 5 آلاف مصنع، تنقسم بين 5 مجالات، تشمل الكابلات والإضاءة والأدوات بالإضافة إلى اللوحات ومحطات إنتاج الكهرباء.

وارتفعت صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال أول 11 شهرًا من العام الماضى لتسجل 5.1 مليارات دولار، مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها 0.9 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديرى للقطاع.