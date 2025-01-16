((إيجى درو)) تستهدف الوصول باستثماراتها إلى مليار جنيه خلال العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة إيجى درو المتخصصة فى إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الجروان للصناعة والتجارة، الوصول باستثماراتها إلى مليار جنيه خلال العام المقبل، بدعم من تشغيل خط إنتاج جديد.
وقال أحمد الجروانى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خط الإنتاج الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 20 ألف طن سنويًا مع بدء تشغيله خلال الشهور المقبلة.
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و”إيجى درو” هى شركة مساهمة مصرية، يسهم فيها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى تعتبر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بنسبة 24% بينما تسهم الشركة الدولية ستيل بنسبة 76%.
وتم الانتهاء من إنشاء ((إيجى درو)) العام الماضى، وتقام على مساحة 14 ألف متر فى مصانع سيجوريت بحلوان بنظام حق الانتفاع.
أضاف الجراونى لـ ((البورصة))، أن نشاط الخط الجديد سيركز على تغطية احتياجات السوق من سكك حديد القطار السريع، وتصنيع أعمدة الإنارة، وفلنكات السكة الحديد والمواسير الاسمنتية وأعمدة الإنارة والهياكل المعمارية مسبقة الصب، بالإضافة إلى أنابيب الصرف الصحى الخرسانية وتصنيع خزانات المياه.
وأوضح أن الفائض من الإنتاج سيتم تصديره إلى بعض الدول الأوروبية، والسعودية في ظل التوسع في استيراد شبكات السكك الحديدية بالمملكة ضمن المشروعات الجديدة التى تقام حاليًا.
لفت إلى أن الشركة تحرص على أن تكون المراحل الإنتاجية من أسياخ الحديد سابقة الإجهاد متوافقة مع المعايير البيئة بشهادة أوروبية لضمان الخروج بمنتجات خالية من أى انبعاثات كربونية.
وتراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 13% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى لتسجل 1.695 مليار مقابل 1.942 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
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