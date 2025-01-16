((إيجى درو)) تستهدف الوصول باستثماراتها إلى مليار جنيه خلال العام المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة إيجى درو المتخصصة فى إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الجروان للصناعة والتجارة، الوصول باستثماراتها إلى مليار جنيه خلال العام المقبل، بدعم من تشغيل خط إنتاج جديد.

وقال أحمد الجروانى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن خط الإنتاج الجديد سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 20 ألف طن سنويًا مع بدء تشغيله خلال الشهور المقبلة.

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و”إيجى درو” هى شركة مساهمة مصرية، يسهم فيها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التى تعتبر إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام بنسبة 24% بينما تسهم الشركة الدولية ستيل بنسبة 76%.

وتم الانتهاء من إنشاء ((إيجى درو)) العام الماضى، وتقام على مساحة 14 ألف متر فى مصانع سيجوريت بحلوان بنظام حق الانتفاع.

أضاف الجراونى لـ ((البورصة))، أن نشاط الخط الجديد سيركز على تغطية احتياجات السوق من سكك حديد القطار السريع، وتصنيع أعمدة الإنارة، وفلنكات السكة الحديد والمواسير الاسمنتية وأعمدة الإنارة والهياكل المعمارية مسبقة الصب، بالإضافة إلى أنابيب الصرف الصحى الخرسانية وتصنيع خزانات المياه.

وأوضح أن الفائض من الإنتاج سيتم تصديره إلى بعض الدول الأوروبية، والسعودية في ظل التوسع في استيراد شبكات السكك الحديدية بالمملكة ضمن المشروعات الجديدة التى تقام حاليًا.

لفت إلى أن الشركة تحرص على أن تكون المراحل الإنتاجية من أسياخ الحديد سابقة الإجهاد متوافقة مع المعايير البيئة بشهادة أوروبية لضمان الخروج بمنتجات خالية من أى انبعاثات كربونية.

وتراجعت صادرات مصر من الحديد الصب والصلب بنسبة 13% خلال أول 10 أشهر من العام الماضى لتسجل 1.695 مليار مقابل 1.942 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023، بحسب بيان صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.