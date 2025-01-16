90 مليون جنيه مبيعات TRU Finance فى شهر.. بحدود ائتمانية تجاوزت 140 مليونًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت شركة TRU Finance للتمويل الاستهلاكى نجاحًا كبيرًا خلال أول شهر من إطلاق تطبيقها الرقمى فى السوق المصرية، حيث سجل مبيعات تجاوزت 90 مليون جنيه، ومنح حدود ائتمانية تجاوزت 140 مليونًا، إلى جانب تنفيذ أكثر من 2000 معاملة مالية.
ونجح TRU Finance منذ إطلاقه في بناء شبكة قوية من الشركاء تضم أكثر من 250 تاجرًا، و1200 فرعًا في مختلف أنحاء الجمهورية، تغطي خيارات متنوعة ما بين الخدمات والمنتجات الفاخرة كالسيارات والأثاث المنزلي فضلًا عن الإلكترونيات والأزياء وغيرها.
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وتعزز هذه الشبكة سهولة الوصول إلى خدمات التطبيق التمويلية الشاملة، وتلعب دورًا حيويًا في دعم التجار المحليين من خلال زيادة مبيعاتهم باستخدام حلول دفع إلكترونية مرنة وذكية.
وقال أحمد عصام سعودي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة TRU Finance:“سعداء بالإنجاز الملحوظ الذي حققته TRU Finance خلال شهر واحد فقط من إطلاق تطبيقها الرقمي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها في السوق المصري، وحجم الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة وسهلة الاستخدام، فرؤيتنا تتجاوز مجرد تقديم خدمات مالية، فنحن نسعى لإحداث تغيير جذري في كيفية إدارة العملاء لمشترياتهم واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً من خلال تقديم تجربة متكاملة تُمكّن العملاء من تحقيق تطلعاتهم والتحكم في عمليات الإنفاق الخاصة بهم”.
وأضاف:“يمثل TRU Finance أكثر من مجرد منصة تمويلية؛ فهو خطوة نحو تمكين العملاء وتعزيز شراكاتنا مع التجار، مما يسهم في تحفيز حركة البيع والشراء وتوفير قيمة مضافة لهم، تماشيًا مع رؤية الدولة التي تركز على تعزيز الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة”.
وحصل تطبيق TRU Finance على جائزة دولية من مجلة International Finance كونه“أسرع تطبيق للتمويل نموًا في عام 2024′′، بفعل النتائج القوية التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعكس تفوقه في تحقيق مؤشرات أداء رئيسية ملموسة خلال شهر واحد فقط من إطلاقه.
ويوفر TRU Finance تجربة فريدة للعملاء تجمع بين الخيارات المرنة والأمان من خلال خدمة TRU Flex، حيث لا يتقيد العميل بخطط دفع ثابتة، مما يوفر سبل دفع متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة تتيح لهم خطط بدون فوائد و خطط أيضاً بدون رسوم شراء، بالإضافة إلى خطة FitinFlex التي تجمع بين أقل نسبة فائدة وأقل رسوم شراء.
كما يتيح التطبيق حدودًا ائتمانية تصل إلى 500.000 جنيه، مما يعزز من قدرة العملاء علي إجراء عمليات شراء كبيرة، إلي جانب تمويل المنتجات والخدمات الفاخرة بكل سلاسة، مع ضمان أمان البيانات وحماية كافة المعاملات المالية.
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