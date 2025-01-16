90 مليون جنيه مبيعات TRU Finance فى شهر.. بحدود ائتمانية تجاوزت 140 مليونًا

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة TRU Finance للتمويل الاستهلاكى نجاحًا كبيرًا خلال أول شهر من إطلاق تطبيقها الرقمى فى السوق المصرية، حيث سجل مبيعات تجاوزت 90 مليون جنيه، ومنح حدود ائتمانية تجاوزت 140 مليونًا، إلى جانب تنفيذ أكثر من 2000 معاملة مالية.

ونجح TRU Finance منذ إطلاقه في بناء شبكة قوية من الشركاء تضم أكثر من 250 تاجرًا، و1200 فرعًا في مختلف أنحاء الجمهورية، تغطي خيارات متنوعة ما بين الخدمات والمنتجات الفاخرة كالسيارات والأثاث المنزلي فضلًا عن الإلكترونيات والأزياء وغيرها.

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وتعزز هذه الشبكة سهولة الوصول إلى خدمات التطبيق التمويلية الشاملة، وتلعب دورًا حيويًا في دعم التجار المحليين من خلال زيادة مبيعاتهم باستخدام حلول دفع إلكترونية مرنة وذكية.

وقال أحمد عصام سعودي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة TRU Finance:“سعداء بالإنجاز الملحوظ الذي حققته TRU Finance خلال شهر واحد فقط من إطلاق تطبيقها الرقمي، مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها في السوق المصري، وحجم الحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة وسهلة الاستخدام، فرؤيتنا تتجاوز مجرد تقديم خدمات مالية، فنحن نسعى لإحداث تغيير جذري في كيفية إدارة العملاء لمشترياتهم واتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً من خلال تقديم تجربة متكاملة تُمكّن العملاء من تحقيق تطلعاتهم والتحكم في عمليات الإنفاق الخاصة بهم”.

وأضاف:“يمثل TRU Finance أكثر من مجرد منصة تمويلية؛ فهو خطوة نحو تمكين العملاء وتعزيز شراكاتنا مع التجار، مما يسهم في تحفيز حركة البيع والشراء وتوفير قيمة مضافة لهم، تماشيًا مع رؤية الدولة التي تركز على تعزيز الشمول المالي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة”.

وحصل تطبيق TRU Finance على جائزة دولية من مجلة International Finance كونه“أسرع تطبيق للتمويل نموًا في عام 2024′′، بفعل النتائج القوية التي حققها خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعكس تفوقه في تحقيق مؤشرات أداء رئيسية ملموسة خلال شهر واحد فقط من إطلاقه.

ويوفر TRU Finance تجربة فريدة للعملاء تجمع بين الخيارات المرنة والأمان من خلال خدمة TRU Flex، حيث لا يتقيد العميل بخطط دفع ثابتة، مما يوفر سبل دفع متنوعة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة تتيح لهم خطط بدون فوائد و خطط أيضاً بدون رسوم شراء، بالإضافة إلى خطة FitinFlex التي تجمع بين أقل نسبة فائدة وأقل رسوم شراء.

كما يتيح التطبيق حدودًا ائتمانية تصل إلى 500.000 جنيه، مما يعزز من قدرة العملاء علي إجراء عمليات شراء كبيرة، إلي جانب تمويل المنتجات والخدمات الفاخرة بكل سلاسة، مع ضمان أمان البيانات وحماية كافة المعاملات المالية.