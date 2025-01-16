الاستثمار الأوروبي يقدم قرضا بمليار يورو لتعزيز الابتكار في أشباه الموصلات

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات ، أن بنك الاستثمار الأوروبي، خصص قرضا بقيمة مليار يورو؛ لتعزيز استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير والابتكار عبر محفظتها الواسعة من حلول أشباه الموصلات.
وسيدعم التمويل جهود البحث والتطوير التي تبذلها شركة NXP في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم تنفيذها في منشآتها في النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا ورومانيا للفترة حتى عام 2026.. ويتماشى تمويل التكنولوجيا الأوروبية مع إطلاق بنك الاستثمار الأوروبي لبرنامج استثماري يستهدف“التكنولوجيا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” لتسريع التحول الرقمي والابتكار في التقنيات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة وعلوم الحياة والحوسبة.
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وتشكل أشباه الموصلات اللبنات الأساسية الحاسمة لرقمنة العديد من الصناعات المختلفة، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة في الجهود العامة والخاصة الرامية إلى تعزيز جهود إزالة الكربون والاستدامة.
من جانبه، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي روبرت دي جروت:“من الضروري لأوروبا أن تظل لاعبًا لا غنى عنه في سلسلة قيمة التقنيات الحيوية وبناء البحث والتطوير والقدرة الإنتاجية في سلاسل التوريد تلك”.“لحسن الحظ، يتمتع الاتحاد الأوروبي ببعض من أكثر مصنعي الرقائق تقدماً في العالم. وبما أن أشباه الموصلات تشكل عنصرًا أساسيًا في التحول الرقمي والأخضر، فإن أهميتها سوف تنمو باستمرار، ويدعم بنك الاستثمار الأوروبي بكل فخر مثل هذه التكنولوجيا الاستراتيجية”.
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