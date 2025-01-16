الاستثمار الأوروبي يقدم قرضا بمليار يورو لتعزيز الابتكار في أشباه الموصلات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة رائدة في صناعة أشباه الموصلات ، أن بنك الاستثمار الأوروبي، خصص قرضا بقيمة مليار يورو؛ لتعزيز استثمارات الشركة في مجال البحث والتطوير والابتكار عبر محفظتها الواسعة من حلول أشباه الموصلات.

وسيدعم التمويل جهود البحث والتطوير التي تبذلها شركة NXP في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي يتم تنفيذها في منشآتها في النمسا وفرنسا وألمانيا وهولندا ورومانيا للفترة حتى عام 2026.. ويتماشى تمويل التكنولوجيا الأوروبية مع إطلاق بنك الاستثمار الأوروبي لبرنامج استثماري يستهدف“التكنولوجيا الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي” لتسريع التحول الرقمي والابتكار في التقنيات الاستراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والرقائق الدقيقة وعلوم الحياة والحوسبة.

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وتشكل أشباه الموصلات اللبنات الأساسية الحاسمة لرقمنة العديد من الصناعات المختلفة، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة في الجهود العامة والخاصة الرامية إلى تعزيز جهود إزالة الكربون والاستدامة.

من جانبه، قال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي روبرت دي جروت:“من الضروري لأوروبا أن تظل لاعبًا لا غنى عنه في سلسلة قيمة التقنيات الحيوية وبناء البحث والتطوير والقدرة الإنتاجية في سلاسل التوريد تلك”.“لحسن الحظ، يتمتع الاتحاد الأوروبي ببعض من أكثر مصنعي الرقائق تقدماً في العالم. وبما أن أشباه الموصلات تشكل عنصرًا أساسيًا في التحول الرقمي والأخضر، فإن أهميتها سوف تنمو باستمرار، ويدعم بنك الاستثمار الأوروبي بكل فخر مثل هذه التكنولوجيا الاستراتيجية”.