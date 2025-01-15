البيت الأبيض يتحدث عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

البيت الأبيض يتحدث عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار
التاريخ
1/15/2025 8:13:19 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض "المرحلة الأولى التي ستبدأ الأحد ستعرف توقف القتال وبدء الإفراج عن "الرهائن" وزيادة المساعدات".
وأضاف "اتفاق وقف إطلاق النار سيوقف القتال ويزيد من المساعدات لسكان غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة".
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