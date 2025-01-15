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البيت الأبيض يتحدث عن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار

1/15/2025 8:13:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال البيت الأبيض "المرحلة الأولى التي ستبدأ الأحد ستعرف توقف القتال وبدء الإفراج عن "الرهائن" وزيادة المساعدات".


وأضاف "اتفاق وقف إطلاق النار سيوقف القتال ويزيد من المساعدات لسكان غزة الذين يعيشون ظروفا صعبة".

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