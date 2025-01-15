ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، بشكل كبير متخطية خسائر لاحقتها خلال الأسبوع الماضي.



وارتفع قبيل إغلاق مداولات اليوم، مؤشر الصناعي، أكثر من 700 نقطة ليصل إلى 43260 نقطة، أي بزيادة نسبتها 1.80 بالمئة تقريبا.



كما ارتفع مؤشر الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 480 نقطة ليصل إلى 19530 نقطة، أي بنسبة 2.5 بالمئة تقريبا.



وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) أكثر من 100 نقطة ليصل إلى 5958 نقطة، أي بزيادة نسبتها 2 بالمئة تقريبا.



إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بنحو 3 دولارات ليصل إلى 80.55 دولار للبرميل الواحد، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 38 دولارا ليصل إلى 2700 دولارا للأوقية الواحدة.