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استشهاد 20 فلسطينيا في غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أنّ 20 فلسطينيا على الأقلّ استشهدوا في سلسلة غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"، مما أسفر عن "سقوط 20 شهيدا". ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الأحد.

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