استشهاد 20 فلسطينيا في غزة بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أنّ 20 فلسطينيا على الأقلّ استشهدوا في سلسلة غارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية طالت مواقع عدة في القطاع بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل إنّ "غارات الاحتلال لم تتوقف رغم إعلان التهدئة، بل إن الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه بحقّ المواطنين في كل مناطق القطاع"، مما أسفر عن "سقوط 20 شهيدا". ويدخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الأحد.
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