عاجل الاحتلال ينسف عددا من المباني بغزة
التاريخ
1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف عددا من المباني السكنية شمال وجنوب مدينة غزة.
وأفاد المراسل بأن مصابين سقطوا إثر غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي القطاع.
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