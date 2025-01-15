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عاجل الاحتلال ينسف عددا من المباني بغزة

1/15/2025 8:13:18 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينسف عددا من المباني السكنية شمال وجنوب مدينة غزة.
وأفاد المراسل بأن مصابين سقطوا إثر غارة شنتها مسيّرة إسرائيلية وسط مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مدينة رفح جنوبي القطاع.

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