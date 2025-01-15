برنامج Start IT يحتضن 16 شركة ناشئة جديدة خلال 2024

MENAFN - Al-Borsa News) حقق برنامج“ستارت آى تى Start IT”، التابع لهيئة تنمية صناعة المعلومات“إيتيدا”، للحاضنات على مدار عام 2024 نموًا في نتائجه، حيث تم تنفيذ 4 دورات أسفرت عن احتضان 16 شركة ناشئة جديدة.

وضمت قائمة الشركات التى استفادت من الدورات“ريدفكس” و”كوست” و”فوشا” و”إتش إن إي فيوتشرز” و”بيزكس إنجيج” و”راصيد” و”سيتي لينك” و”قيدني” و”ماجنوم إيجيبت” و”تاسكدإن” و”ترافو كليك” و”ذا وايت جارد” و”لاماركي” و”فلابي” و”فريدي” و”برودينتي”.

موضوعاتعمومية“الدولية للمحاصيل” تُقر مضاعفة رأسمالها عبر أسهم مجانية “جدوى” تعتمد شراء 10 ملايين سهم خزينة لدعم سعر السهم “التجارى الدولى” ينهى إصدار سندات توريق لـ”جى بى للتأجير التمويل” بـ1.8 مليار جنيه

وفي الوقت نفسه، أتمت 12 شركة ناشئة مرحلة الاحتضان بنجاح، من بينها“إيزي تريدمارك” و”فلوريستا” و”ناسلست” و”بيزكس إنجيج” و”إي-تيتشينج” و”براين وايز” و”إتش إن إي فيوتشرز” و”استعلامي” و”كاميون” و”سالك” و”كويست نور نايشين”.

ويعد البرنامج أحد أبرز المبادرات الحكومية لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والتابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا” عبر مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال“TIEC”.

ركز برنامج“Start IT” خلال 2014 على تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة، يشمل دعمًا ماليًا يصل إلى 60 ألف جنيه ، وخدمات عينية بقيمة 120 ألف جنيه ، بما في ذلك استشارات متخصصة، أدوات تقنية، ودعم تسويقي.

بالإضافة إلى ذلك، تم توفير مساحات عمل مجهزة بالكامل في القرية الذكية أو بجامعة أسيوط، مع توجيه وإرشاد من خبراء مختصين لضمان استدامة ونمو هذه الشركات.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن الهيئة تتبنى نهجًا شاملًا لدعم منظومة ريادة الأعمال في جميع مراحلها، بدءًا من نشر الوعي وثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب، ومرورًا بمراحل بناء النموذج الأولي وتطوير الأعمال وصولًا إلى مراحل الاحتضان وتسريع النمو.

وأضاف أن البرنامج يوفر دعمًا متكاملًا يشمل التمويل، التدريب، والإرشاد من خلال خبراء متخصصين لضمان نجاح الشركات الناشئة.

ومن بين قصص النجاح البارزة في عام 2024، تبرز شركة“الموقع”، التي بدأت رحلتها من خلال برنامج Start IT، ونجحت في جذب استثمارات إقليمية بارزة بعد استحواذ شركة سعودية عليها في صفقة بلغت قيمتها سبعة أرقام بالريال السعودي.

كما برزت شركة“نور نيشن” المتخصصة في الطاقة المتجددة، والتي حصدت جائزة أفضل شركة ناشئة في شمال إفريقيا في التكنولوجيا الخضراء ضمن مسابقة (جائزة الشركات الناشئة العالمية)، بالإضافة إلى جائزة الأكثر ابتكارًا على مستوى إفريقيا من (التحالف الدولي للطاقة الشمسية).

شهد العام أيضًا جهودًا ملحوظة لتعزيز التشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين، حيث تم تنظيم 8 لقاءات مباشرة مع صناديق استثمارية بارزة مثل“إيثوس كابيتال”،“هلا فينتشرز”،“نجوم فينتشرز”،“أوربت ستارت أبس”،“بي 1 فينتشرز”،“صاني سايد في سي”،“سيجنيفيكا في سي”، إلى جانب مستثمرين ملائكيين.

على مدار عام 2024، نجح البرنامج في دعم الشركات الناشئة عبر التمويل والتشبيك، ومن خلال ورش عمل تدريبية مكثفة وجلسات استشارية ساعدت رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وبناء نماذج أعمال مستدامة.

وتلتزم“إيتيدا” بدعم النظام البيئي لريادة الأعمال وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والشركات الناشئة.