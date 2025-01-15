برنامج Start IT يحتضن 16 شركة ناشئة جديدة خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) حقق برنامج“ستارت آى تى Start IT”، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا
المعلومات“إيتيدا”، للحاضنات على مدار عام 2024 نموًا في نتائجه، حيث تم تنفيذ 4 دورات أسفرت عن احتضان 16 شركة ناشئة جديدة.
وضمت قائمة الشركات التى استفادت من الدورات“ريدفكس” و”كوست” و”فوشا” و”إتش إن إي فيوتشرز” و”بيزكس إنجيج” و”راصيد” و”سيتي لينك” و”قيدني” و”ماجنوم إيجيبت” و”تاسكدإن” و”ترافو كليك” و”ذا وايت جارد” و”لاماركي” و”فلابي” و”فريدي” و”برودينتي”.
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وفي الوقت نفسه، أتمت 12 شركة ناشئة مرحلة الاحتضان بنجاح، من بينها“إيزي تريدمارك” و”فلوريستا” و”ناسلست” و”بيزكس إنجيج” و”إي-تيتشينج” و”براين وايز” و”إتش إن إي فيوتشرز” و”استعلامي” و”كاميون” و”سالك” و”كويست نور نايشين”. متى تتجه الشركات الناشئة للبورصة المصرية؟
ويعد البرنامج أحد أبرز المبادرات الحكومية لدعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر والتابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات“إيتيدا” عبر مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال“TIEC”.
ركز برنامج“Start IT” خلال 2014 على تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة، يشمل دعمًا ماليًا يصل إلى 60 ألف جنيه ، وخدمات عينية بقيمة 120 ألف جنيه ، بما في ذلك استشارات متخصصة، أدوات تقنية، ودعم تسويقي.
بالإضافة إلى ذلك، تم توفير مساحات عمل مجهزة بالكامل في القرية الذكية أو بجامعة أسيوط، مع توجيه وإرشاد من خبراء مختصين لضمان استدامة ونمو هذه الشركات. “الظاهر”:“إيتيدا” تتبنى نهجًا شاملًا لدعم منظومة ريادة الأعمال في جميع مراحله
من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إيتيدا، أن الهيئة تتبنى نهجًا شاملًا لدعم منظومة ريادة الأعمال في جميع مراحلها، بدءًا من نشر الوعي وثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب، ومرورًا بمراحل بناء النموذج الأولي وتطوير الأعمال وصولًا إلى مراحل الاحتضان وتسريع النمو.
وأضاف أن البرنامج يوفر دعمًا متكاملًا يشمل التمويل، التدريب، والإرشاد من خلال خبراء متخصصين لضمان نجاح الشركات الناشئة.
ومن بين قصص النجاح البارزة في عام 2024، تبرز شركة“الموقع”، التي بدأت رحلتها من خلال برنامج Start IT، ونجحت في جذب استثمارات إقليمية بارزة بعد استحواذ شركة سعودية عليها في صفقة بلغت قيمتها سبعة أرقام بالريال السعودي.
كما برزت شركة“نور نيشن” المتخصصة في الطاقة المتجددة، والتي حصدت جائزة أفضل شركة ناشئة في شمال إفريقيا في التكنولوجيا الخضراء ضمن مسابقة (جائزة الشركات الناشئة العالمية)، بالإضافة إلى جائزة الأكثر ابتكارًا على مستوى إفريقيا من (التحالف الدولي للطاقة الشمسية).
شهد العام أيضًا جهودًا ملحوظة لتعزيز التشبيك بين رواد الأعمال والمستثمرين، حيث تم تنظيم 8 لقاءات مباشرة مع صناديق استثمارية بارزة مثل“إيثوس كابيتال”،“هلا فينتشرز”،“نجوم فينتشرز”،“أوربت ستارت أبس”،“بي 1 فينتشرز”،“صاني سايد في سي”،“سيجنيفيكا في سي”، إلى جانب مستثمرين ملائكيين.
على مدار عام 2024، نجح البرنامج في دعم الشركات الناشئة عبر التمويل والتشبيك، ومن خلال ورش عمل تدريبية مكثفة وجلسات استشارية ساعدت رواد الأعمال على تطوير مهاراتهم وبناء نماذج أعمال مستدامة.
وتلتزم“إيتيدا” بدعم النظام البيئي لريادة الأعمال وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والشركات الناشئة.
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