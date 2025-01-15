ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة منذ فبراير 2023 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأعلى وتيرة سنوية منذ فبراير 2023، ما يشير إلى مرونة سوق الإسكان البريطاني على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وأظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني، بلوغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 290 ألف جنيه إسترليني (354.60 ألف دولار) في نوفمبر.

موضوعاتأوبك تُثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 المركزي الإندونيسي يُخفض الفائدة على غير المتوقع خشية تباطؤ النمو الاقتصادي نمو أرباح ويلز فارجو بنحو 47% في نهاية 2024

يعادل ذلك ارتفاعًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ فبراير 2023، بعد زيادة سنوية معدلة بالخفض إلى 3% في أكتوبر، وفي إنجلترا، زاد متوسط سعر المنزل 3% سنوياً إلى 306 آلاف جنيه إسترليني.

أضافت تلك البيانات المزيد من الضبابية حول آفاق السياسة النقدية لبنك إنجلترا، خاصة بعدما تباطأ التضخم في المملكة المتحدة على غير المتوقع نهاية العام الماضي، ليسجل 2.5% في ديسمبر من 2.6% المسجلة في نوفمبر.

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