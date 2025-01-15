ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى وتيرة منذ فبراير 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال نوفمبر الماضي بأعلى وتيرة سنوية منذ فبراير 2023، ما يشير إلى مرونة سوق الإسكان البريطاني على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأظهرت بيانات صدرت اليوم الأربعاء عن مكتب الإحصاءات الوطني، بلوغ متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة 290 ألف جنيه إسترليني (354.60 ألف دولار) في نوفمبر.
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يعادل ذلك ارتفاعًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ فبراير 2023، بعد زيادة سنوية معدلة بالخفض إلى 3% في أكتوبر، وفي إنجلترا، زاد متوسط سعر المنزل 3% سنوياً إلى 306 آلاف جنيه إسترليني.
أضافت تلك البيانات المزيد من الضبابية حول آفاق السياسة النقدية لبنك إنجلترا، خاصة بعدما تباطأ التضخم في المملكة المتحدة على غير المتوقع نهاية العام الماضي، ليسجل 2.5% في ديسمبر من 2.6% المسجلة في نوفمبر.
المصدر:
MENAFN15012025000202011048ID1109093603
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