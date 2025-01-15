جارتنر: اعتماد الذكاء الاصطناعي في 40% من غرف التحكم بشركات الطاقة الكهربائية والمرافق بحلول عام 2027

(MENAFN
- Asdaf News)
كشف استطلاع حديث لشركة جارتنر للأبحاث أن 40% من شركات الطاقة الكهربائية والمرافق ستقوم بنشر مشغلين معززين بالذكاء الاصطناعي في غرف التحكم لديها من أجل تقليل المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية، ولكن ستؤدي هذه الخطوة في ذات الوقت إلى زيادة نقاط ضعف أمن الأنظمة المادية والإلكترونية.
وأشار استطلاع جارتنر 2025 للرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين التنفيذيين للتكنولوجيا إلى أن 94% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا لدى شركات الطاقة الكهربائية والمرافق يخططون لزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مع متوسط زيادة في الإنفاق يقدر بنحو 38.3%.
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