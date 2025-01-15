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جارتنر: اعتماد الذكاء الاصطناعي في 40% من غرف التحكم بشركات الطاقة الكهربائية والمرافق بحلول عام 2027

1/15/2025 8:17:01 AM
(MENAFN- Asdaf News) كشف استطلاع حديث لشركة جارتنر للأبحاث أن 40% من شركات الطاقة الكهربائية والمرافق ستقوم بنشر مشغلين معززين بالذكاء الاصطناعي في غرف التحكم لديها من أجل تقليل المخاطر الناتجة عن الأخطاء البشرية، ولكن ستؤدي هذه الخطوة في ذات الوقت إلى زيادة نقاط ضعف أمن الأنظمة المادية والإلكترونية.

وأشار استطلاع جارتنر 2025 للرؤساء التنفيذيين لشؤون تكنولوجيا المعلومات والمسؤولين التنفيذيين للتكنولوجيا إلى أن 94% من الرؤساء التنفيذيين لشؤون التكنولوجيا لدى شركات الطاقة الكهربائية والمرافق يخططون لزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي في عام 2025، مع متوسط زيادة في الإنفاق يقدر بنحو 38.3%.

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