لن تستغني عن البرايمر بعد اكتشاف فوائده في المكياج

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعد البرايمر من أبرز المنتجات الأساسية في روتين المكياج، خاصة بعد أن اكتشف الكثيرون فوائده العديدة التي تعزز من مظهر البشرة وتساعد في تحسين تطبيق المكياج. يُستخدم البرايمر قبل وضع الأساس أو كريم الأساس، ويعمل على تحضير البشرة وجعلها أكثر نعومة، مما يسهل تطبيق المكياج بشكل متساوٍ وثابت طوال اليوم.



من أهم فوائد البرايمر أنه يساعد في سد المسام وتقليل ظهورها، كما يساهم في تقليل اللمعان في البشرة الدهنية ويحافظ على ثبات المكياج لفترات أطول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحتوي البرايمر على مكونات مرطبة تعمل على تحسين صحة البشرة ومنحها مظهرًا مشرقًا.



لا يقتصر دور البرايمر على توفير قاعدة مثالية للمكياج فحسب، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على البشرة وحمايتها من تأثيرات المكياج. وبفضل تنوع الأنواع المتوفرة في السوق، أصبح من السهل اختيار البرايمر الذي يناسب نوع البشرة سواء كانت دهنية، جافة أو مختلطة.



مع كل هذه الفوائد، أصبح البرايمر جزءًا لا غنى عنه في روتين المكياج اليومي للمزيد من الإشراقة والمظهر المثالي.