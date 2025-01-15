Wednesday, 15 January 2025 02:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لن تستغني عن البرايمر بعد اكتشاف فوائده في المكياج

1/15/2025 8:13:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعد البرايمر من أبرز المنتجات الأساسية في روتين المكياج، خاصة بعد أن اكتشف الكثيرون فوائده العديدة التي تعزز من مظهر البشرة وتساعد في تحسين تطبيق المكياج. يُستخدم البرايمر قبل وضع الأساس أو كريم الأساس، ويعمل على تحضير البشرة وجعلها أكثر نعومة، مما يسهل تطبيق المكياج بشكل متساوٍ وثابت طوال اليوم.


من أهم فوائد البرايمر أنه يساعد في سد المسام وتقليل ظهورها، كما يساهم في تقليل اللمعان في البشرة الدهنية ويحافظ على ثبات المكياج لفترات أطول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحتوي البرايمر على مكونات مرطبة تعمل على تحسين صحة البشرة ومنحها مظهرًا مشرقًا.


لا يقتصر دور البرايمر على توفير قاعدة مثالية للمكياج فحسب، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على البشرة وحمايتها من تأثيرات المكياج. وبفضل تنوع الأنواع المتوفرة في السوق، أصبح من السهل اختيار البرايمر الذي يناسب نوع البشرة سواء كانت دهنية، جافة أو مختلطة.


مع كل هذه الفوائد، أصبح البرايمر جزءًا لا غنى عنه في روتين المكياج اليومي للمزيد من الإشراقة والمظهر المثالي.

MENAFN15012025000208011052ID1109093279

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث