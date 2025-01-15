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غموض يحيط بمسلسل 'شهادة معاملة أطفال' بعد انسحاب المخرج وائل فرج

1/15/2025 8:13:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شهد مسلسل "شهادة معاملة أطفال" الذي من المقرر أن يعرض في موسم دراما رمضان 2025 حالة من الغموض والتساؤلات في الساعات الأخيرة، بعد انتشار أنباء عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول خلافات داخلية بين طاقم العمل وصناع المسلسل.

ووسط هذه الأنباء، أعلن المخرج وائل فرج عبر حسابه على "فيس بوك" انسحابه من المشروع، موضحًا أن القرار جاء نزولًا عن رغبته بسبب اختلاف وجهات النظر الفنية.


في ضوء هذه التطورات، أشارت وسائل إعلام إلى تولي المخرج سامح عبدالعزيز مسؤولية إخراج المسلسل واستكمال تصويره.


ويشارك الفنان المصري محمد هنيدي في مسلسل "شهادة معاملة أطفال" في دور محامٍ يدافع عن حقوق الإنسان، بينما تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكشف عن رحلة مليئة بالمفارقات.

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