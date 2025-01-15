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هل يعودان قريبا؟ ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يثيران الجدل مجددا

1/15/2025 8:13:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد الحديث عن الفنانة المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلى الواجهة بعد تداول أنباء تفيد بوجود محاولات لإعادة الثنائي الشهير للزواج بعد أكثر من عامين ونصف على انفصالهما.


وقد أثارت الإعلامية مروة صبري الجدل بتصريحاتها خلال برنامجها التلفزيوني، حيث أكدت أن مصادر خاصة أبلغتها بوجود محاولات لعودة ياسمين وأبو هشيمة، مشيرة إلى أن الأمر قد يتم خلال الشهرين المقبلين. وأضافت مروة بثقة: "سجلوا كلامي.. ياسمين صبري وأبو هشيمة سيعودان قريباً، لكن الأهم أن تبتعد السوشيال ميديا عنهما وتتركهما في سلام".


كما أشادت الإعلامية بالعلاقة السابقة بين الثنائي، واصفة إياها بأنها كانت من أنجح العلاقات في الوسط الفني والاجتماعي، لافتة إلى أن انفصالهما تم بهدوء ودون أي تصريحات مسيئة.


وكان ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قد احتفلا بعقد قرانهما في أبريل 2020 في أجواء عائلية وسط التزام بالإجراءات الصحية في وقت تفشي جائحة كورونا، واعتادا الظهور معاً في العديد من المناسبات العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلنا انفصالهما في مايو 2022.

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