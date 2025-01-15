هل يعودان قريبا؟ ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يثيران الجدل مجددا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
عاد الحديث عن الفنانة
المصرية ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلى الواجهة بعد تداول أنباء تفيد بوجود محاولات لإعادة الثنائي الشهير للزواج بعد أكثر من عامين ونصف على انفصالهما.
وقد أثارت الإعلامية مروة صبري الجدل بتصريحاتها خلال برنامجها التلفزيوني، حيث أكدت أن مصادر خاصة أبلغتها بوجود محاولات لعودة ياسمين وأبو هشيمة، مشيرة إلى أن الأمر قد يتم خلال الشهرين المقبلين. وأضافت مروة بثقة: "سجلوا كلامي.. ياسمين صبري وأبو هشيمة سيعودان قريباً، لكن الأهم أن تبتعد السوشيال ميديا عنهما وتتركهما في سلام".
كما أشادت الإعلامية بالعلاقة السابقة بين الثنائي، واصفة إياها بأنها كانت من أنجح العلاقات في الوسط الفني والاجتماعي، لافتة إلى أن انفصالهما تم بهدوء ودون أي تصريحات مسيئة.
وكان ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة قد احتفلا بعقد قرانهما في أبريل 2020 في أجواء عائلية وسط التزام بالإجراءات الصحية في وقت تفشي جائحة كورونا، واعتادا الظهور معاً في العديد من المناسبات العامة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يعلنا انفصالهما في مايو 2022.
24
MENAFN15012025000208011052ID1109093274
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.