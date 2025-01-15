تباطؤ التضخم في السعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تباطأ التضخم في السعودية خلال ديسمبر الماضي إلى 1.9% على أساس سنوي، من 2% في نوفمبر من نفس العام 2024، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
وجاء التباطؤ نتيجة التهدئة النسبية في أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 8.9% مع تباطؤ إيجارات المساكن بشكل طفيف إلى 10.6%.
ورغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ34 على التوالي بـ10.8% متأثرا بارتفاع إيجارات الفلل 9.9%.
ويأتي ارتفاع أسعار الإيجارات مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية.
وعن متوسط التضخم خلال 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، ليتوافق بذلك مع توقعات وزارة المالية السعودية.
وكان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7% في 2024، و1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 حتى 2027.
RT
MENAFN15012025000208011052ID1109093273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.