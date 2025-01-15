تباطؤ التضخم في السعودية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تباطأ التضخم في السعودية خلال ديسمبر الماضي إلى 1.9% على أساس سنوي، من 2% في نوفمبر من نفس العام 2024، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.وجاء التباطؤ نتيجة التهدئة النسبية في أكبر أقسام المؤشر وزنا "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" إلى 8.9% مع تباطؤ إيجارات المساكن بشكل طفيف إلى 10.6%.



ورغم ذلك ظلت إيجارات السكن هي المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم مع صعودها للشهر الـ34 على التوالي بـ10.8% متأثرا بارتفاع إيجارات الفلل 9.9%.



ويأتي ارتفاع أسعار الإيجارات مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية.



وعن متوسط التضخم خلال 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، ليتوافق بذلك مع توقعات وزارة المالية السعودية.



وكان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7% في 2024، و1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 حتى 2027.

RT