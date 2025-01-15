المعابر والحدود تعلن إجراءات جديدة بخصوص جباية أجور حقائب المسافرين

MENAFN - Palestine News ) أريحا -PNN- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أنه ستتم جباية أجور حقائب المسافرين المغادرين من استراحة أريحا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لصالح شركة (جت) الأردنية من خلال شركة باصات شاهين بقيمة (6 شواقل) لكل حقيبة.

وأوضحت "المعابر والحدود" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيباشر العمل بهذا الإجراء (البديل) اعتبارا من صباح الأحد المقبل.

وتأتي هذه الخطوة وفق المعابر والحدود ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين تجربة السفر للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد أثناء انتظارهم في الاستراحة.