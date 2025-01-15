المعابر والحدود تعلن إجراءات جديدة بخصوص جباية أجور حقائب المسافرين

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا -PNN- أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أنه ستتم جباية أجور حقائب المسافرين المغادرين من استراحة أريحا إلى المملكة الأردنية الهاشمية لصالح شركة (جت) الأردنية من خلال شركة باصات شاهين بقيمة (6 شواقل) لكل حقيبة.
وأوضحت "المعابر والحدود" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيباشر العمل بهذا الإجراء (البديل) اعتبارا من صباح الأحد المقبل.
وتأتي هذه الخطوة وفق المعابر والحدود ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين تجربة السفر للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد أثناء انتظارهم في الاستراحة.
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