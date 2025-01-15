62 شهيدا و253 جريحا بمجازر للاحتلال في غزة

(MENAFN
- Amman Net) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر بحق عائلات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 62 فلسطينيًا وإصابة 253 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 467 يومًا على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46.707 شهداء و 110.265 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.
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