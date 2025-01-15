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62 شهيدا و253 جريحا بمجازر للاحتلال في غزة

1/15/2025 7:05:41 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر بحق عائلات القطاع، ما أدى إلى استشهاد 62 فلسطينيًا وإصابة 253 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 467 يومًا على القطاع، إلى أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 46.707 شهداء و 110.265 إصابة منذ 7 تشرين الأول 2023.

MENAFN15012025000209011053ID1109092897

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