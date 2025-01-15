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تكريم رجال أمن عام - أسماء و صور

1/15/2025 7:05:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام، كرم مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، اليوم، الوكيل علي ابراهيم رجا، وذلك تقديراً لأمانته وجهوده المميزة في الميدان والمتمثلة بالعثور على محفظة تحتوي مبلغ مالي ووثائق شخصية لأحد المواطنين حيث قام بالبحث عن صاحبها وتسليمها إليه من خلال المركز الأمني.


كما تم تكريم كلاً من الوكيل داود مفيد والشرطي أحمد نصر لسرعة استجابتهم في تقديم الخدمات المرورية والانسانية في الميدان.


ويأتي هذا التكريم إنطلاقاً من حرص مديرية الأمن العام على رفع الروح المعنوية لمنتسبي إدارة السير، وتقديراً لما يقدمونه من خدمات شرطية وانسانية بكفاءة ومهنية عالية، ومحفزا لهم في الإستمرار على نفس النهج من التميز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن .




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