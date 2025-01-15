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مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة لبحث الأوضاع في ليبيا

1/15/2025 7:05:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مغلقة لمناقشة الأوضاع في ليبيا، وسط حالة من الترقب بشأن إمكانية تعيين مبعوث أممي جديد لحل حالة الانسداد السياسي التي تعيشها البلاد.
ومن المقرر أن تتناول الجلسة تقارير لجنة العقوبات الدولية المتعلقة بليبيا، حيث سيناقش مجلس الأمن تمديد ولاية فريق الخبراء المكلف بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب القرار رقم 1970.
وأفاد موقع "سيكيورتي كاونسل ريبورت" بأن هذا القرار يأتي في ظل استمرار التحديات المتعلقة بتنفيذ العقوبات وفرض حظر الأسلحة.

RT

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