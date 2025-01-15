صورة محيرة لأديل تشعل منصات التواصل الاجتماعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتشرت صورة غريبة للمطربة البريطانية أديل على نطاق واسع، مما أثار دهشة مستخدمي وسائل بسبب ظاهرة بصرية تعرف باسم "تأثير تاتشر" أو "وهم تاتشر".



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، يُنسب هذا الاسم إلى رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت تاتشر، حيث كانت صورتها أول من استخدم لهذه الخدعة البصرية في عام 1980 من قبل أستاذ علم النفس بيتر تومسون من يورك.



تتعلق ظاهرة "تأثير تاتشر" بصعوبة ملاحظة التغيرات في ملامح الوجه عندما يكون الوجه مقلوبًا رأسًا على عقب، على الرغم من أن هذه التغيرات تكون واضحة جدًا عندما يكون الوجه في وضعه الطبيعي.

في صورة أديل المقلوبة، كان من الصعب على العديد من الأشخاص ملاحظة التغيرات في ملامح وجهها فورًا، ما أثار الذهول والتعجب بينهم.









24