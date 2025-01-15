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رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمعان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي

1/15/2025 5:09:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان زيارته إلى محافظة معان اليوم الأربعاء بافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل، وذلك قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.


وسيتم خلال الزيارة عرض المشاريع التنموية في المحافظات.

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