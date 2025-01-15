رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمعان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي

رئيس الوزراء يبدأ زيارته لمعان بافتتاح مركز الخدمات الحكومي
التاريخ
1/15/2025 5:09:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بدأ رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان زيارته إلى محافظة معان اليوم الأربعاء بافتتاح مركز الخدمات الحكومي الشامل، وذلك قبيل عقد جلسة مجلس الوزراء في المحافظة.
وسيتم خلال الزيارة عرض المشاريع التنموية في المحافظات.
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