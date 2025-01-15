حفل عائلي يتحول إلى مأساة.. مصرع 3 سيدات بسبب كعكة في البرازيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ألقت الشرطة البرازيلية القبض على دايسي مورا بتهمة تسميم كعكة باستخدام مادة "الزرنيخ"، مما أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد عائلة زوجها وإصابة آخرين.
بدأت الحادثة خلال حفل عائلي، حيث تناول الحضور كعكة أعدتها زيللي دوس أنجوس، والدة زوج دايسي. بعد تناول الكعكة، توفيت شقيقتا زيللي، مايدا دا سيلفا ونوزا دوس أنجوس، وابنة نوزا، تاتيانا دوس سانتوس. بينما نجا ابن تاتيانا، ماثيوس ماركيز، البالغ من العمر 10 سنوات، من التسمم.
وأظهرت التحقيقات أن الطحين المستخدم في الكعكة كان يحتوي على كميات عالية من الزرنيخ. وقال رئيس الشرطة، ماركوس فينيسيوس فيلوسو، إن دايسي دخلت منزل زيللي وأدخلت المادة السامة في الطحين. كما أكدت الفحوصات وجود الزرنيخ في دماء الضحايا.
وأوضحت مديرة معهد التحقيقات العامة، مارغيت ميتيمان، أن تركيز الزرنيخ في دم أحد الضحايا كان أعلى بـ350 مرة من الحد القاتل. التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن المزيد من الأدلة، بما في ذلك المواد الكيميائية والمبيدات التي تم العثور عليها في منزل دايسي.
لبنان 24
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