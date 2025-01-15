حفل عائلي يتحول إلى مأساة.. مصرع 3 سيدات بسبب كعكة في البرازيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ألقت الشرطة البرازيلية القبض على دايسي مورا بتهمة تسميم كعكة باستخدام مادة "الزرنيخ"، مما أسفر عن وفاة ثلاثة من أفراد عائلة زوجها وإصابة آخرين.



بدأت الحادثة خلال حفل عائلي، حيث تناول الحضور كعكة أعدتها زيللي دوس أنجوس، والدة زوج دايسي. بعد تناول الكعكة، توفيت شقيقتا زيللي، مايدا دا سيلفا ونوزا دوس أنجوس، وابنة نوزا، تاتيانا دوس سانتوس. بينما نجا ابن تاتيانا، ماثيوس ماركيز، البالغ من العمر 10 سنوات، من التسمم.



وأظهرت التحقيقات أن الطحين المستخدم في الكعكة كان يحتوي على كميات عالية من الزرنيخ. وقال رئيس الشرطة، ماركوس فينيسيوس فيلوسو، إن دايسي دخلت منزل زيللي وأدخلت المادة السامة في الطحين. كما أكدت الفحوصات وجود الزرنيخ في دماء الضحايا.



وأوضحت مديرة معهد التحقيقات العامة، مارغيت ميتيمان، أن تركيز الزرنيخ في دم أحد الضحايا كان أعلى بـ350 مرة من الحد القاتل. التحقيقات ما زالت جارية للكشف عن المزيد من الأدلة، بما في ذلك المواد الكيميائية والمبيدات التي تم العثور عليها في منزل دايسي.

لبنان 24