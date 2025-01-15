رئيس الوزراء: معان ستكون محافظة استراتيجية للعديد من المشاريع الكبرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء في مدينة معان، الأربعاء، أن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات جزء من العمل المؤسسي الذي بدأت به الحكومة، ويأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية بالتحرك بين المواطنين لتحديد أولويات المشاريع والبرامج الضرورية.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن محافظة معان تشكل نقطة محورية في عملية التنمية على مستوى المملكة، وخاصة في مناطق الجنوب مثل البترا والشوبك والبادية الجنوبية.



وقال حسان: "معان تعد محافظة استراتيجية لعديد من المشاريع الكبرى التي ستخدم الوطن ككل، خاصة في مجال النقل والبنية التحتية."



وأعلن حسان أن العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناجم الفوسفات في الشيدية، ستشهد مروراً عبر محافظة معان.



وأوضح أن العمل جارٍ حالياً على إعادة تفعيل مشروع ربط معان بالميناء البري، والذي توقف قبل سنوات.



وأضاف أن هذا المشروع التنموي يعد من أولويات الحكومة، وسيحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك توفير فرص عمل جديدة في قطاع الشحن والصناعات الفرعية.



وفيما يخص المشاريع التنموية في معان، أكد رئيس الوزراء أن المنطقة تمتلك إمكانيات واعدة، مع وجود مشاريع ريادية في مجالات متعددة.



وأكد أن الحكومة تسعى إلى تعزيز تنافسية المنطقة لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن مشروع تزويد منطقة الروضة الصناعية بالغاز الطبيعي سينتهي بعد عامين، مما سيسهم في تخفيض كلف الإنتاج وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.



وفي إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، افتتح حسان مركز خدمات معان الحكومي الشامل، الذي يشكل نموذجاً رائداً في تقديم الخدمات الحكومية عالية الجودة.



وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية الكبرى لحكومته تكمن في توفير فرص العمل لأبناء وبنات الأردن، من خلال دعم القطاع الخاص وتوفير البيئة الملائمة لنجاحه، وهو جزء من رؤية التحديث الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.



كما شارك رئيس الوزراء في فعاليات "يوم الشجرة" في معان، مؤكداً على أهمية هذه الفعالية في تعزيز الرقعة الخضراء في المملكة لمواجهة التصحر، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف زراعة 4 ملايين شجرة حرجية على مدى أربع سنوات، لتزيد المساحات الحرجية في المملكة بمقدار 110 آلاف دونم.



وعقد مجلس الوزراء، الأربعاء، رابع جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة معان، بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنيَّة في المحافظة.