الأربعاء.. الحرارة أعلى من المعدل والطقس بارد نسبيًا في المرتفعات

MENAFN - Khaberni) خبرني --يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .





وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الخميس، باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.





وتنخفض يوم الجمعة درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.





اما السبت، يكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.





وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة 17 - 7, وفي مناطق البادية 19 - 6, وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12, وفي البحر الميت 25 - 10، وفي خليج العقبة 27 - 11 درجة مئوية.