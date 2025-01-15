الأربعاء.. الحرارة أعلى من المعدل والطقس بارد نسبيًا في المرتفعات

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- Khaberni) خبرني --يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .
وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الخميس، باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وتنخفض يوم الجمعة درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما السبت، يكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة 17 - 7, وفي مناطق البادية 19 - 6, وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12, وفي البحر الميت 25 - 10، وفي خليج العقبة 27 - 11 درجة مئوية.
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