Wednesday, 15 January 2025 06:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأربعاء.. الحرارة أعلى من المعدل والطقس بارد نسبيًا في المرتفعات

1/15/2025 12:15:24 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني --يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ودافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة السرعة .


وبحسب تقرير إدارة الارصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الخميس، باردًا نسبيًا فوق المرتفعات الجبلية، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


وتنخفض يوم الجمعة درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


اما السبت، يكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ومائلًا قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 18 - 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 6، وفي مرتفعات الشراة 17 - 7, وفي مناطق البادية 19 - 6, وفي مناطق السهول 18 - 8, وفي الأغوار الشمالية 24 - 10, وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12, وفي البحر الميت 25 - 10، وفي خليج العقبة 27 - 11 درجة مئوية.

MENAFN15012025000151011027ID1109091397

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث