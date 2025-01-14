استشهاد 18 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
غزة (الأراضي الفلسطينية) - (وكالات الأنباء): أعلن الدفاع المدني في غزة الثلاثاء استشهاد 18 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال في غارات شنها سلاح الجو الإسرائيلي ليلا في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل: «18 شهيدا وعشرات المصابين باستهداف الاحتلال خيمة وعددا من المنازل في دير البلح وخان يونس (جنوب) ومدينة مدينة غزة».
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي لوكالة فرانس برس شن «عدة ضربات» خلال الليل، مشيرا إلى أنها استهدفت «(إرهابيين) من حركة حماس ضالعين في أنشطة إرهابية».
وذكر الدفاع المدني في بيان: «نقلنا 4 شهداء أطفال وعددا من الجرحى نتيجة قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو الشعر في حي الدرج» في شمال وسط مدينة غزة.
وأوضح بصل أنه «تم انتشال 10 شهداء من عائلة عابد التي استهدف منزلها بغارة جوية في حي المنارة في خان يونس (جنوب)، من بينهم الطفلة الرضيعة أيسل عمر شحدة عابد وعمرها عام واحد ووالداها وجدها وعمها وعماتها».
كما أفاد بأن «ثلاثة شهداء ارتقوا نتيجة لاستهداف الاحتلال بصاروخ خيمة على شاطئ بحر دير البلح». وذكر أن «شهيدة نقلت إلى المستشفى الأوروبي، نتيجة لاستهداف منزل في شرق خان يونس» صباح أمس الثلاثاء.
وأدت غارة جوية استهدفت صباح الثلاثاء مخزنا للأخشاب في حي الدرج في مدينة غزة إلى إصابة عشرة فلسطينيين بينهم حالات خطرة، واندلاع حريق هائل في المخزن، بحسب بصل.
وذكر شهود عيان أن طائرة مروحية من نوع أباتشي أطلقت النار على المناطق الغربية لمدينة جباليا شمال قطاع غزة.
وقال بصل إن «الليلة الماضية كانت قاسية ودموية»، موضحا أن «الاحتلال نفذ عشرات الغارات الجوية والمدفعية في كافة مناطق القطاع». وأشار إلى «نسف عشرات البيوت في جباليا وبيت لاهيا (شمال) وفي مدينة غزة ورفح» جنوب القطاع، محذرا من «قيام الاحتلال بارتكاب مجازر مع قرب الإعلان عن اتفاق وقف النار».
وبدأت أمس الثلاثاء في قطر جولة أخيرة من المباحثات سعيا للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة فيما ترتسم ملامح وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا والتي أوقعت عشرات آلاف القتلى.
من جانبها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الثلاثاء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع أسفر منذ السابع من أكتوبر 2023 عن استشهاد 46645 فلسطينيا على الأقل وإصابة 110012.
MENAFN14012025000055011008ID1109090871