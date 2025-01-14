استشهاد 18 فلسطينيا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

غزة‭ (‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭) - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلن‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬استشهاد‭ ‬18‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بينهم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬شنها‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬محمود‭ ‬بصل‭: ‬‮«‬18‭ ‬شهيدا‭ ‬وعشرات‭ ‬المصابين‭ ‬باستهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬خيمة‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬دير‭ ‬البلح‭ ‬وخان‭ ‬يونس‭ (‬جنوب‭) ‬ومدينة‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬شن‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬ضربات‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬‭(‬إرهابيين‭) ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ضالعين‭ ‬في‭ ‬أنشطة‭ ‬إرهابية‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬نقلنا‭ ‬4‭ ‬شهداء‭ ‬أطفال‭ ‬وعددا‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬نتيجة‭ ‬قصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬منزلا‭ ‬لعائلة‭ ‬أبو‭ ‬الشعر‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الدرج‮»‬‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وأوضح‭ ‬بصل‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬انتشال‭ ‬10‭ ‬شهداء‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬عابد‭ ‬التي‭ ‬استهدف‭ ‬منزلها‭ ‬بغارة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬المنارة‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ (‬جنوب‭)‬،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الطفلة‭ ‬الرضيعة‭ ‬أيسل‭ ‬عمر‭ ‬شحدة‭ ‬عابد‭ ‬وعمرها‭ ‬عام‭ ‬واحد‭ ‬ووالداها‭ ‬وجدها‭ ‬وعمها‭ ‬وعماتها‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أفاد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬ثلاثة‭ ‬شهداء‭ ‬ارتقوا‭ ‬نتيجة‭ ‬لاستهداف‭ ‬الاحتلال‭ ‬بصاروخ‭ ‬خيمة‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬بحر‭ ‬دير‭ ‬البلح‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬شهيدة‭ ‬نقلت‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الأوروبي،‭ ‬نتيجة‭ ‬لاستهداف‭ ‬منزل‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬خان‭ ‬يونس‮»‬‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬

وأدت‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬استهدفت‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مخزنا‭ ‬للأخشاب‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الدرج‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬عشرة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬بينهم‭ ‬حالات‭ ‬خطرة،‭ ‬واندلاع‭ ‬حريق‭ ‬هائل‭ ‬في‭ ‬المخزن،‭ ‬بحسب‭ ‬بصل‭. ‬

وذكر‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬أن‭ ‬طائرة‭ ‬مروحية‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬أباتشي‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬المناطق‭ ‬الغربية‭ ‬لمدينة‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقال‭ ‬بصل‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الليلة‭ ‬الماضية‭ ‬كانت‭ ‬قاسية‭ ‬ودموية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاحتلال‭ ‬نفذ‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬والمدفعية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نسف‭ ‬عشرات‭ ‬البيوت‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬وبيت‭ ‬لاهيا‭ (‬شمال‭) ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ورفح‮»‬‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬محذرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬قيام‭ ‬الاحتلال‭ ‬بارتكاب‭ ‬مجازر‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬النار‮»‬‭. ‬

وبدأت‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬جولة‭ ‬أخيرة‭ ‬من‭ ‬المباحثات‭ ‬سعيا‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فيما‭ ‬ترتسم‭ ‬ملامح‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬شهرا‭ ‬والتي‭ ‬أوقعت‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬القتلى‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬أسفر‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬46645‭ ‬فلسطينيا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإصابة‭ ‬110012‭.‬