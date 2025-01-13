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هلسة يتحدث عن الطرق المدفوعة بالأردن

1/13/2025 7:15:13 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أكد وزير الأشغال العامة السابق سامي هلسة أن إدارة الطرق تنقسم إلى نوعين: الإدارة الحكومية وإدارة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التحدي الأبرز في هذا المجال يتمثل في توفير التمويل اللازم لصيانة الطرق.

وأوضح هلسة في حديث لنبض البلد ، أن الأردن نفذ مشاريع طرق كبيرة وبمواصفات عالية على مدى العقود الماضية، إلا أن نقص التمويل أدى إلى عدم القدرة على صيانة هذه الأصول الحيوية، مما تسبب في تدهور حالتها.

وأشار إلى أن تمويل صيانة الطرق يتم حاليًا من خلال ضرائب تُفرض على المحروقات، إلا أنها تُدرج ضمن المخصصات العامة للدولة ولا تُخصص مباشرة لصيانة كل طريق على حدة.

وأضاف أن الحل يكمن في تخصيص ميزانية منفصلة لكل طريق لضمان استمرار جودته وسلامته.

وكشف الوزير السابق عن دراسات أجرتها الحكومة لتطبيق نموذج الطرق المدفوعة، حيث تم اختيار طريق عمان التنموي كأول طريق مدفوع، مع توفير بديل له عبر طريق الحزام.

وأشار إلى الطريق التنموي تم تنفيذه بمنحة قدرها 80 مليون دولار من صندوق أبوظبي، مع شرط يوجب الحكومة على الالتزام بصيانته. ومع ذلك، تواجه وزارة الأشغال صعوبات في توفير الأموال اللازمة للصيانة.

كما أشار هلسة إلى أن فرض رسوم على الطرق يمكن أن يكون حلاً لضمان استدامتها، خاصة مع الطرق ذات الكثافة المرورية العالية.

ولفت إلى أن طريق صويلح - الدوار الثامن، يشهد مرور حوالي 180 ألف مركبة يوميًا بالاتجاهين.

أما الطريق البديل الذي يربط صويلح بناعور، فهو لا يزال قيد الدراسة، وسيتم تقييمه بشكل دقيق عند اكتمال الدراسات، بحسب هلسة.


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