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اليوم قرعة كأس جلالة الملك

1/13/2025 7:11:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ ‬ الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00



تجرى‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرعة‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬راديسون‭ ‬بلو‭ ‬الدبلومات‭ ‬بقاعة‭ ‬السفراء‭ ‬الكبرى،‭ ‬بحضور‭ ‬جميع‭ ‬الأندية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬

وستجرى‭ ‬قرعة‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬بمشاركة‭ ‬16‭ ‬فريقا،‭ ‬وهم‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬التاسع‭ ‬إلى‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭-‬2024‭ (‬الحد‭ / ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ / ‬الحالة‭ / ‬البسيتين‭)‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أندية‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بالموسم‭ ‬المنصرم‭ (‬البحرين‭ / ‬عالي‭ / ‬المالكية‭ / ‬الاتفاق‭ / ‬البديع‭ / ‬الاتحاد‭ / ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ / ‬قلالي‭ / ‬بوري‭ / ‬أم‭ ‬الحصم‭ / ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ / ‬التضامن‭).‬

كما‭ ‬ستجرى‭ ‬قرعة‭ ‬دور‭ ‬الـ‭ ‬16‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬الممتاز‭ ‬للموسم‭ ‬المنصرم‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬الفرق‭ ‬الأربعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬مسارات‭ ‬متباعدة‭ ‬لتضمن‭ ‬عدم‭ ‬تلاقيها‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تأهلها‭.‬

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