اليوم قرعة كأس جلالة الملك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
تجرى مساء اليوم الثلاثاء قرعة منافسات كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025، عند الساعة السابعة مساءً في فندق راديسون بلو الدبلومات بقاعة السفراء الكبرى، بحضور جميع الأندية المنضوية تحت مظلة اتحاد الكرة ووسائل الإعلام.
وستجرى قرعة الدور التمهيدي بمشاركة 16 فريقا، وهم أصحاب المراكز من التاسع إلى الثاني عشر من دوري ناصر بن حمد الممتاز للموسم الماضي 2023-2024 (الحد / الرفاع الشرقي / الحالة / البسيتين)، بالإضافة إلى أندية الدرجة الثانية بالموسم المنصرم (البحرين / عالي / المالكية / الاتفاق / البديع / الاتحاد / مدينة عيسى / قلالي / بوري / أم الحصم / اتحاد الريف / التضامن).
كما ستجرى قرعة دور الـ 16 على أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن من دوري ناصر الممتاز للموسم المنصرم 2023-2024، حيث وضعت الفرق الأربعة الأولى في مسارات متباعدة لتضمن عدم تلاقيها إلا في الدور نصف النهائي في حال تأهلها.
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