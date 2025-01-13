مصر تستعين بالطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء

(MENAFN
) تتمتع مصر بجميع المقومات المطلوبة لإحراز تمدد ضخم في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية نتيجة لأجوائها الصافية وأراضيها الصحراوية الشاسعة وشبكة الكهرباء المتطورة ، وبالرغم من ذلك فإنها لم تباشر سوى الآن لاستخدام تلك الموارد بعد أن ارتفعت فاتورة واردات الغاز الطبيعي, وكان الهبوط الشديد في إنتاج الغاز على الصعيد المحلي، بالإضافة إلى الارتفاع في الاستهلاك، قد دهش السلطات في 2024 وأدى إلى في انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر خلال فصل الصيف الحار.
كما صرح أحمد مرتضى رئيس قسم الطاقة في مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "لقد كان بمثابة جرس إنذار هائل وهذا هو السبب وراء إعلان الحكومة في الآونة الأخيرة عن حزمة طوارئ كبيرة".
كذلك تعين على مصر صرف أكثر من مليار دولار فوق ما كانت تتكهنه لاستيراد الغاز الطبيعي المسال العام الماضي، ويعتقد خبراء أنها ستنفق مليارات أخرى في العام الحالي, وتصرح شركات الطاقة الشمسية إنه يمكنها أن توفر الكهرباء بسعر أقل بكثير مقارنة بسعر الكهرباء المولدة باستخدام توربينات الغاز، وذلك باستعمال ألواح رخيصة الثمن من الصين، لكنها تعبر عن استيائها من أن دعم الطاقة الذي يزعزع السوق واللوائح التنظيمية التي تتضمن الكثير من القيود تعرقل التوسع في توليد الطاقة الشمسية.
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