لجنة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير تكشف عن شهادات مروعة لأسرى غزة

(MENAFN
) كشفت لجنة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير عن شهادات مروعة لأسرى غزة بعد زيارتهم لـ 23 أسيراً في سجن النقب ومخيم نفتالي على مدى يومين, شارك الأسرى تفاصيل مرعبة عن التعذيب المنهجي الذي تعرضوا له، خاصة في فترة اعتقالهم الأولى ومرحلة التحقيق، والتي استمرت أكثر من عام بعد اعتقالهم, ووفقاً للتقرير، تعرض الأسرى لإساءة جسدية ونفسية شديدة، بما في ذلك التعذيب، والتجويع، والرعاية الطبية غير الكافية، والضرب المبرح, وأفاد العديد منهم بإصابتهم بمرض الجرب (سكايبوس) بسبب الظروف غير الصحية, وأبرزت الشهادات المعاملة الوحشية المنتشرة في العديد من مراكز الاعتقال الإسرائيلية، وليس فقط في معسكر سدي تيمان الشهير الذي كان يمثل بؤرة لهذه الانتهاكات.
كما ذكر أحد الأسرى، ك, ن, ، 45 عاماً، الذي تم اعتقاله في ديسمبر 2023، أنه تعرض للضرب الشديد الذي أدى إلى كسور في جسده، وقال إنه عاش 58 يوماً من التعذيب في معسكر على الحدود مع غزة, وبعد نقله إلى سجن النقب، تعرض لمزيد من الإيذاء، بما في ذلك حرقه بالماء الساخن، ما ترك ندوباً دائمة على جسده, كما تحدث عن الظروف المعيشية القاسية، مثل الخيام الممزقة، والبرد الشديد، والجوع, وأما الأسير الآخر، أ, ح, ، 21 عاماً، الذي اعتقل في فبراير 2024، فقد شارك تجاربه في التنقل بين عدة معسكرات وسجون، حيث كانت كل رحلة مليئة بالعذاب, ووصف كيف غطى الجروح والقروح جسمه نتيجة إصابته بمرض الجرب، مما زاد من معاناة سجنه, وهذه الشهادات ترسم صورة قاتمة عن المعاملة السيئة المستمرة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مما يبرز الطابع المنهجي لهذا التعذيب.
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