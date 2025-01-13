صحيفة إسرائيلية تفيد بأن هناك مناقشات جارية داخل إسرائيل حول إمكانية تقسيم سوريا إلى "كانتونات"

(MENAFN
) أفادت صحيفة إسرائيل هايوم بأن هناك مناقشات جارية داخل إسرائيل حول إمكانية تقسيم سوريا إلى "كانتونات" لحماية الأقليات فيها, تأتي هذه المناقشات في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لاجتماع يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مع التركيز بشكل خاص على التدخل التركي في سوريا, وترأس وزير
الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مؤخرًا اجتماعًا وزاريًا ناقش تطورات الوضع في سوريا، خاصة فيما يتعلق بالقائد السوري الجديد، أحمد الشعار، وسلامة الأقليات الدرزية والكردية.
كما اقترح وزير الطاقة والبنية التحتية، إيلي كوهين، عقد مؤتمر دولي حول سوريا في إطار الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار الإقليمي, من بين المقترحات التي تم مناقشتها كان هناك فكرة، تم النظر فيها سابقًا من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيّين الإسرائيليين منذ انهيار نظام بشار الأسد، لتقسيم سوريا إلى كانتونات لضمان أمان وحقوق المجموعات العرقية السورية, واقترح كوهين أن يُستخدم المؤتمر لدراسة هذا المقترح بشكل أعمق, ومع ذلك، تشير الصحيفة إلى أن أي مبادرة مرتبطة بإسرائيل قد تواجه معارضة كبيرة داخل سوريا، مما يستدعي إبقاء المناقشات سرية.
في حين يؤكد المسؤولون الأمنيون أن إسرائيل لا تخطط للاحتفاظ بوجود دائم في سوريا، لكنها ستظل تحتفظ بمواقعها في المناطق التي تم الاستيلاء عليها حتى يتم تحقيق الاستقرار، ربما من خلال مؤتمر كهذا قد يعيد تعريف حدود وهيكلة سوريا، مما يسمح للقوات الإسرائيلية بالانسحاب دون التأثير على المصالح الأمنية, ويشير المسؤولون إلى أن مثل هذا الحل لا يزال بعيدًا, ومنذ سقوط حكومة بشار الأسد، سيطرت القوات الإسرائيلية على عدة مواقع على الحدود السورية.
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