حرائق كاليفورنيا تتوسع وحصيلة القتلى ترتفع إلى 24

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة القتلى جراء الحرائق الهائلة في ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى 24 قتيلاً، فيما أصدرت السلطات أوامر إخلاء إضافية لأكثر من 150 ألف شخص.



وتسابق فرق الإطفاء الزمن لإخماد اثنين من حرائق الغابات المشتعلة في لوس أنجلوس لليوم السادس على التوالي، مستغلة التحسن الطفيف في الأحوال الجوية.



وحذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من أن رياحًا قوية تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام المقبلة.



بدورها، حذرت ديان كريسويل من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ من أن "الوضع لا يزال حرجًا". ورجحت في تصريحات لشبكة "إيه بي سي" أن "تصبح الرياح خطيرة مجددًا" وحثت الناس على البقاء في حالة يقظة شديدة.



وقال أنتوني ماروني رئيس أجهزة الإطفاء بالمنطقة: "هذه الرياح المصحوبة بجو جاف ونبات جاف ستبقي تهديد الحرائق في منطقة لوس أنجلوس عند مستوى عالٍ".

الجزيرة