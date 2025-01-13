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الأمن ينعى الملازم طالب عبد الولي.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

1/13/2025 12:05:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام وكافة منتسبي مديرية الامن العام الملازم اول طالب احمد عبدالوالي .

وشارك قائد أمن إقليم العاصمة العميد عاهد الشرايدة يوم أمس ، بتشييع جثمان الملازم١ طالب أحمد عبدالوالي إلى مقبرة بلدة كريمة غرب محافظة إربد .

ونقل العميد الشرايدة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وشارك في تشييع جثمان الفقيد ، عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من كافة التشكيلات.

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