الأمن ينعى الملازم طالب عبد الولي.. ويشيعه إلى مثواه الأخير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام وكافة منتسبي مديرية الامن العام الملازم اول طالب احمد عبدالوالي .

وشارك قائد أمن إقليم العاصمة العميد عاهد الشرايدة يوم أمس ، بتشييع جثمان الملازم١ طالب أحمد عبدالوالي إلى مقبرة بلدة كريمة غرب محافظة إربد .

ونقل العميد الشرايدة، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .

وشارك في تشييع جثمان الفقيد ، عدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من كافة التشكيلات.

