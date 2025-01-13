يوم دامي على الأردنيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع يوم أمس بحادثين متفرقين أديا لوفاة ٣ أشخاصوبالتفاصيل صدم الشارع الأردني بحادثة قيام أب بإلقاء طفليه في سيل الزرقاء ليتم انتشال جثتيهما متوفين، وقد أفاد لاحقًا بأن الدوافع كانت لخلافات عائلية.

وانهالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل باستنكار لهذه الجريمة البشعة التي اودت بحياة الطفلين .



كما أفاد الأمن العام ببيان يوم أمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص الذي جرى التعميم عنه لتغيبه عن المنزل بعد البحث عنه، داخل مركبته في إحدى مناطق شمال العاصمة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله، وشُكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية.