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يوم دامي على الأردنيين

1/13/2025 12:05:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بحادثين متفرقين أديا لوفاة ٣ أشخاص
وبالتفاصيل صدم الشارع الأردني بحادثة قيام أب بإلقاء طفليه في سيل الزرقاء ليتم انتشال جثتيهما متوفين، وقد أفاد لاحقًا بأن الدوافع كانت لخلافات عائلية.

وانهالت تعليقات نشطاء مواقع التواصل باستنكار لهذه الجريمة البشعة التي اودت بحياة الطفلين .


كما أفاد الأمن العام ببيان يوم أمس بالعثور على جثة أحد الأشخاص الذي جرى التعميم عنه لتغيبه عن المنزل بعد البحث عنه، داخل مركبته في إحدى مناطق شمال العاصمة.
وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرى تحويل الجثة للطب الشرعي الذي أكد وجود شبهة جنائية في مقتله، وشُكّل فريق تحقيقي خاص من إدارة البحث الجنائي لمتابعة التحقيق في القضية.

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