Monday, 13 January 2025 06:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جي إف إتش)) تعلن استثمارها في ((إنفينيرجي)) مع بلاكستون

1/12/2025 11:31:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬أمس‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬إنفينيرجي،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتشغيل‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بلاكستون‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

تتخذ‭ ‬إنفينيرجي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مقرًا‭ ‬لها‭ ‬وتتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وبناء‭ ‬وإدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬مثل‭ ‬الرياح‭ ‬والطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بتطوير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مشروع‭ ‬بطاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬تبلغ‭ ‬33‭ ‬جيجاوات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا،‭ ‬مستندة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭ ‬يتجاوز‭ ‬قوامها‭ ‬2600‭ ‬موظف‭ ‬وفريق‭ ‬إدارة‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭. ‬كما‭ ‬تستثمر‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬خطوط‭ ‬النقل‭ ‬الأساسية‭ ‬لربط‭ ‬مراكز‭ ‬الإنتاج‭ ‬بمناطق‭ ‬الطلب‭ ‬المرتفع‭.‬

هذا‭ ‬وتسعى‭ ‬مشاريع‭ ‬إنفينيرجي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬طاقة‭ ‬نظيفة‭ ‬وموثوقة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬متماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬ودعم‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لعام‭ ‬2050‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬وتطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حماد‭ ‬يونس،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬لجي‭ ‬إف‭ ‬إتش،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬إعلان‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار،‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمعطيات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قوية‭. ‬تمثل‭ ‬شركة‭ ‬إنفينيرجي‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ويسرّنا‭ ‬أن‭ ‬نستثمر‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بلاكستون،‭ ‬أكبر‭ ‬مدير‭ ‬أصول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬تشمل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬ينسجم‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬ذات‭ ‬زخم‭ ‬اقتصادي‭ ‬قوي‭. ‬وتوفر‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أرضية‭ ‬خصبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬تدفقات‭ ‬نقدية‭ ‬مستقرة‭ ‬ومتكررة‭ ‬نتيجة‭ ‬للنمو‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬التطوير‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬

MENAFN12012025000055011008ID1109082022

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث