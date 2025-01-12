((جي إف إتش)) تعلن استثمارها في ((إنفينيرجي)) مع بلاكستون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬أمس‭ ‬استثمارها‭ ‬في‭ ‬إنفينيرجي،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتشغيل‭ ‬حلول‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬بلاكستون‭ ‬ضمن‭ ‬قطاع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭.‬

تتخذ‭ ‬إنفينيرجي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬مقرًا‭ ‬لها‭ ‬وتتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وبناء‭ ‬وإدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬مثل‭ ‬الرياح‭ ‬والطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬والغاز‭ ‬الطبيعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مرافق‭ ‬تخزين‭ ‬الطاقة‭. ‬وقد‭ ‬قامت‭ ‬الشركة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بتطوير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مشروع‭ ‬بطاقة‭ ‬إنتاجية‭ ‬تبلغ‭ ‬33‭ ‬جيجاوات‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية‭ ‬وأمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا،‭ ‬مستندة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬قوة‭ ‬عاملة‭ ‬يتجاوز‭ ‬قوامها‭ ‬2600‭ ‬موظف‭ ‬وفريق‭ ‬إدارة‭ ‬ذي‭ ‬خبرة‭ ‬واسعة‭. ‬كما‭ ‬تستثمر‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬خطوط‭ ‬النقل‭ ‬الأساسية‭ ‬لربط‭ ‬مراكز‭ ‬الإنتاج‭ ‬بمناطق‭ ‬الطلب‭ ‬المرتفع‭.‬

هذا‭ ‬وتسعى‭ ‬مشاريع‭ ‬إنفينيرجي‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬طاقة‭ ‬نظيفة‭ ‬وموثوقة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الكهرباء‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬متماشيًا‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬لمواكبة‭ ‬التحولات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬ودعم‭ ‬الأهداف‭ ‬البيئية‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لعام‭ ‬2050‭ ‬والنمو‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬الصناعية‭ ‬الكبرى‭ ‬وتطور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حماد‭ ‬يونس،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الاستثمار‭ ‬لجي‭ ‬إف‭ ‬إتش،‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬يسرّنا‭ ‬إعلان‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار،‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمعطيات‭ ‬اقتصادية‭ ‬قوية‭. ‬تمثل‭ ‬شركة‭ ‬إنفينيرجي‭ ‬منصة‭ ‬رائدة‭ ‬للطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ويسرّنا‭ ‬أن‭ ‬نستثمر‭ ‬في‭ ‬أعمالها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بلاكستون،‭ ‬أكبر‭ ‬مدير‭ ‬أصول‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬البديلة،‭ ‬والتي‭ ‬تتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬تشمل‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬ينسجم‭ ‬هذا‭ ‬الاستثمار‭ ‬مع‭ ‬تركيزنا‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬ذات‭ ‬زخم‭ ‬اقتصادي‭ ‬قوي‭. ‬وتوفر‭ ‬البيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أرضية‭ ‬خصبة‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬تدفقات‭ ‬نقدية‭ ‬مستقرة‭ ‬ومتكررة‭ ‬نتيجة‭ ‬للنمو‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬وتيرة‭ ‬التطوير‭ ‬وزيادة‭ ‬الطلب‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‮»‬‭.‬