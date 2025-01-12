فخرو: إحلال 2000 أجنبي في القطاع العام خلال 5 سنوات غير كاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكر‭ ‬أن‭ ‬النية‭ ‬الصادقة‭ ‬والحسنة‭ ‬لدى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بإدخال‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬أتت‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬إيجاد‭ ‬وظائف‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬ورأى‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬رفض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تعديله،‭ ‬لأننا‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نرفض‭ ‬المشروع‭ ‬يعطي‭ ‬البحريني‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتأنى‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬بعض‭ ‬التعديلات‭ ‬والصياغات‭ ‬على‭ ‬التشريع،‭ ‬وإن‭ ‬رفضه‭ ‬يحمل‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬مسؤولية‭ ‬أكبر‭ ‬لإعطاء‭ ‬البحريني‭ ‬فرصة‭ ‬أكبر،‭ ‬ورأى‭ ‬أن‭ ‬رفض‭ ‬المشروع‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬السياسة‭ ‬العامة‭ ‬للدولة،‭ ‬وكذلك‭ ‬لا‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬المزاج‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المعلومات‭ ‬المتوافرة‭ ‬بينت‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬الماضية‭ ‬خفضت‭ ‬عدد‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬بحوالي‭ ‬2000‭ ‬أجنبي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬حوالي‭ ‬4‭.‬5 % ‭ ‬إلى‭ ‬5 % ‭ ‬سنوياً،‭ ‬وهذا‭ ‬معدل‭ ‬غير‭ ‬كافٍ،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬ذكر‭ ‬وجود‭ ‬خطط‭ ‬وأهداف‭ ‬معينة‭ ‬للإحلال،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لم‭ ‬يطلع‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬خطط‭ ‬للإحلال‭ ‬ومتى‭ ‬سيتم‭ ‬الاحلال؟

وأكد‭ ‬وجود‭ ‬عناصر‭ ‬بحرينية‭ ‬ممتازة‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص،‭ ‬ويجب‭ ‬منحها‭ ‬الفرص‭ ‬وتهيئتها‭ ‬لتحل‭ ‬محل‭ ‬الموظف‭ ‬الأجنبي‭.‬

وتساءل‭ ‬فخرو‭: ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬النظام‭ ‬الحالي‭ ‬كافيا‭ ‬فلماذا‭ ‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬الاحلال؟‭ ‬فهل‭ ‬من‭ ‬المعقول‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نستطع‭ ‬توظيف‭ ‬2000‭ ‬بحريني‭ ‬مقابل‭ ‬2000‭ ‬أجنبي‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عنهم؟‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬5800‭ ‬أجنبي‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬العمل‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التشريع‭ ‬سيشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬للإحلال،‭ ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬اقترح‭ ‬تعديل‭ ‬بعض‭ ‬الشروط‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬تنفيذ‭ ‬التشريع‭ ‬مثل‭ ‬مسألة‭ ‬الماجستير،‭ ‬ولا‭ ‬يمكننا‭ ‬رفضه،‭ ‬بل‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقف‭ ‬إلى‭ ‬صف‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬ودعمه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭.‬

وأتمنى‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬ان‭ ‬يدعم‭ ‬الاقتراح‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬دراسته‭ ‬وتمريره‭ ‬لنقف‭ ‬في‭ ‬صف‭ ‬المواطن‭. ‬ورأى‭ ‬فخرو‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬المواد‭ ‬الموجودة‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬إلى‭ ‬القانون‭.‬

واتفق‭ ‬الشوري‭ ‬فؤاد‭ ‬الحاجي‭ ‬مع‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬دستور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطن،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المواطن‭ ‬له‭ ‬الأفضلية‭ ‬على‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬بلده،‭ ‬ونحن‭ ‬ملزمون‭ ‬بحماية‭ ‬المواطن‭.‬

بدوره،‭ ‬ذكر‭ ‬الشوري‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬أن‭ ‬إعطاء‭ ‬الفرص‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬مطلب‭ ‬ضروري،‭ ‬وهو‭ ‬سياسة‭ ‬عليا‭ ‬تتبناها‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والحكومة،‭ ‬فإذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬تشريع‭ ‬لفرض‭ ‬شروط‭ ‬أصعب‭ ‬لتوظيف‭ ‬الأجانب‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬الفرصة‭ ‬الأكبر‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬فالمفترض‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬الماثل،‭ ‬فبعض‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬لا‭ ‬تتطلب‭ ‬الماجستير،‭ ‬وإنما‭ ‬يكون‭ ‬التخصص‭ ‬دقيقا،‭ ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬استثناء‭ ‬للتخصصات‭ ‬الطبية،‭ ‬وموضوع‭ ‬فرض‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬يتطلب‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية،‭ ‬وإنما‭ ‬الأعباء‭ ‬المالية‭ ‬تأتي‭ ‬بالدرجة‭ ‬الوظيفية‭ ‬وليس‭ ‬بالشهادة‭. ‬واقترح‭ ‬إرجاع‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬لإعادة‭ ‬صياغته‭.‬

كلمات دالة