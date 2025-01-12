دلال الزايد: مشروع القانون لا يرتبط بمسألة الأولوية لتوظيف البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكدت‭ ‬أننا‭ ‬ملزمون‭ ‬بمسألة‭ ‬الأولوية‭ ‬لتوظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬بموجب‭ ‬الدستور‭ ‬والتشريعات،‭ ‬والمهم‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬وإن‭ ‬ما‭ ‬يتشارك‭ ‬فيه‭ ‬الجميع‭ ‬هو‭ ‬توفير‭ ‬الصيغ‭ ‬المقبولة‭ ‬والآليات‭ ‬الأنسب‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬استفسرت‭ ‬من‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬عن‭ ‬الضوابط‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬بموجبها‭ ‬في‭ ‬تجديد‭ ‬العقود‭ ‬أو‭ ‬إنهائها‭ ‬للأجانب‭ ‬في‭ ‬الوزارات،‭ ‬وتم‭ ‬تزويد‭ ‬اللجنة‭ ‬بالحالات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬التجديد‭ ‬لها،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬لأهواء‭ ‬الوزارات،‭ ‬بل‭ ‬يعمل‭ ‬بموجب‭ ‬ضوابط‭ ‬واضحة‭ ‬وجلية‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬ملزمة‭ ‬بالدفع‭ ‬نحو‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأولوية‭ ‬في‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يلزمنا‭ ‬به‭ ‬الدستور‭ ‬والقانون،‭ ‬وأن‭ ‬نتشارك‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الآليات‭ ‬للتنفيذ‭ ‬وإيجاد‭ ‬الصيغ‭ ‬المقبولة‭ ‬للتنفيذ‭.‬

وذكرت‭ ‬الزايد‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬نسب‭ ‬التوظيف‭ ‬الحكومي‭ ‬للأجانب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التمريض‭.‬

وبينت‭ ‬الزايد‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬تعديل‭ ‬نص‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬كما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اشتراط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬مدة‭ ‬العقد‭ ‬سنتين،‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬حالياً‭ ‬7‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬غير‭ ‬البحريني‭.‬

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عادل‭ ‬المعاودة‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬أننا‭ ‬نريد‭ ‬مصلحة‭ ‬الموظف‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬الأصل،‭ ‬وعند‭ ‬مناقشة‭ ‬التشريع‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬اجتمعنا‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والذين‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬أبناء‭ ‬هذا‭ ‬الوطن،‭ ‬وكلهم‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬جعل‭ ‬البحريني‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬والأفضل،‭ ‬وهم‭ ‬من‭ ‬نصحونا‭ ‬برفض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬فهو‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أمور‭ ‬اثنان‭ ‬منهما‭ ‬مطبقان‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬وتم‭ ‬رفض‭ ‬فقط‭ ‬اشتراط‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬لتوظيف‭ ‬الأجنبي‭.‬

وأكدت‭ ‬سبيكة‭ ‬الفضالة‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬تشريعية‭ ‬هدفنا‭ ‬الأول‭ ‬خدمة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬وقمنا‭ ‬بدراسة‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬بشكل‭ ‬مفصل‭ ‬ودقيق‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية،‭ ‬وتوصلنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬مطبق‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬أساسًا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬التي‭ ‬أشرنا‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬اللجنة‮»‬‭.‬

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