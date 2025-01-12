شؤون الجمارك تطلق نظام ((أفق 2)) تجريبيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أشار‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬النافذة‭ ‬الواحدة‭ ‬‮«‬أفق‭ ‬2‮»‬،‭ ‬هو‭ ‬نظام‭ ‬متكامل‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تيسير‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬والجمركية،‭ ‬ويُعد‭ ‬منصة‭ ‬مبتكرة‭ ‬لتوحيد‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬واللوجستية‭ ‬عبر‭ ‬نافذة‭ ‬واحدة،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬العمليات‭ ‬وتسهيل‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬والتجارية‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة،‭ ‬كما‭ ‬يعد‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬تُعزز‭ ‬الشفافية‭ ‬وتسريع‭ ‬المعاملات،‭ ‬مما‭ ‬يجعله‭ ‬أداة‭ ‬أساسية‭ ‬لتحسين‭ ‬بيئة‭ ‬الأعمال‭ ‬والتجارة‭ ‬الدولية‭.‬

وتعد‭ ‬شركة‭ ‬كريمسون‭ ‬لوجيك‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحلول‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬العمليات‭ ‬الحكومية‭ ‬والتجارية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتجارة‭ ‬الدولية،‭ ‬وتمكين‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتيسير‭ ‬عمليات‭ ‬الموانئ‭ ‬والامتثال‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬تحسينًا‭ ‬سلسًا‭ ‬وآمنًا‭ ‬لسلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬والعمليات‭.‬

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