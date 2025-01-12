شؤون الجمارك تطلق نظام ((أفق 2)) تجريبيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وقعت شؤون الجمارك وشركة كريمسون لوجيك مذكرات الإطلاق التجريبي لنظام النافذة الواحدة «أفق 2»، والتي تأتي بعد اجتياز سلسلة مراحل من المشروع الوطني في إطار جهود تعزيز الخدمات الجمركية وأمن المعلومات.
وبهذه المناسبة، أشار الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك إلى أن نظام النافذة الواحدة «أفق 2»، هو نظام متكامل يهدف إلى تيسير العمليات التجارية والجمركية، ويُعد منصة مبتكرة لتوحيد الخدمات التجارية واللوجستية عبر نافذة واحدة، مما يُسهم في تحسين كفاءة العمليات وتسهيل الإجراءات الجمركية والتجارية بين مختلف الأطراف المعنية في بيئة آمنة، كما يعد النظام من الحلول الرائدة التي تُعزز الشفافية وتسريع المعاملات، مما يجعله أداة أساسية لتحسين بيئة الأعمال والتجارة الدولية.
وتعد شركة كريمسون لوجيك من الشركات الرائدة في مجال الحلول الرقمية التي تهدف إلى تحسين العمليات الحكومية والتجارية المتعلقة بالتجارة الدولية، وتمكين التكنولوجيا لتيسير عمليات الموانئ والامتثال والخدمات اللوجستية، مما يتيح تحسينًا سلسًا وآمنًا لسلاسل التوريد والعمليات.
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