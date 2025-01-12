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الاستخبارات الكورية الجنوبية تؤكد أن أوكرانيا أسرت جنديين كوريين شماليين

1/12/2025 7:10:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

سيئول‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أكدت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أسرت‭ ‬جنديَّيْن‭ ‬كوريين‭ ‬شماليين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية،‭ ‬وأنها‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬استجوابهما‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأوكرانية‭. ‬واتهمت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬المسلحة‭ ‬نوويا‭ ‬بإرسال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬جندي‭ ‬لمساعدة‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.
‬وقالت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الوطنية‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬جهازها‭ ‬‮«‬أكّد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاون‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحقيقي‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬أسر‭ ‬جنديَّيْن‭ ‬كوريين‭ ‬شماليين‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬بكورسك‭ ‬في‭ ‬روسيا‮»‬‭.
‬ونشر‭ ‬الجهاز‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهر‭ ‬الجنديين‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬فيها‭ ‬أسرّة‭ ‬مستشفى،‭ ‬واحد‭ ‬مع‭ ‬ضمّادات‭ ‬حول‭ ‬اليدين‭ ‬والثاني‭ ‬حول‭ ‬الفكّ‭. ‬وكشف‭ ‬طبيب‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬الاحتجاز‭ ‬أن‭ ‬الرجل‭ ‬الأول‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬في‭ ‬الساق‭. ‬وأتت‭ ‬تصريحات‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لتدعم‭ ‬كلام‭ ‬كييف،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬أو‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬ولم‭ ‬تؤكد‭ ‬لا‭ ‬موسكو‭ ‬ولا‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬إلى‭ ‬الآن‭ ‬نشر‭ ‬جنود‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬على‭ ‬الجبهة‭ ‬الأوكرانية‭. ‬وكانت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قد‭ ‬أعلنت‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬أنها‭ ‬أسرت‭ ‬جنديين،‭ ‬قُدِّما‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وأنها‭ ‬استجوبتهما‭ ‬في‭ ‬الأسر،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬أي‭ ‬دليل‭ ‬مباشر‭ ‬على‭ ‬أنهما‭ ‬يتحدران‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭.
‬وقالت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬إن‭ ‬أحد‭ ‬الجنديين‭ ‬الأسيرين‭ ‬كشف‭ ‬أثناء‭ ‬الاستجواب‭ ‬أنه‭ ‬تلقى‭ ‬تدريبا‭ ‬عسكريا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬بعد‭ ‬وصوله‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬ظن‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬أنه‭ ‬أرسِل‭ ‬للتدريب،‭ ‬ثم‭ ‬أدرك‭ ‬عند‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬أنه‭ ‬أرسِل‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭. ‬وقال‭ ‬الجندي‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬تكبدت‭ ‬‮«‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬أثناء‭ ‬المعارك‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬المصدر‭ ‬عينه‭. ‬ووفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬قال‭ ‬الرجلان‭ ‬لمن‭ ‬استجوبوهما‭ ‬إنهما‭ ‬جنديان‭ ‬متمرسان‭. ‬وكشفت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬الرجلين‭ ‬‮«‬حرم‭ ‬من‭ ‬الطعام‭ ‬والماء‭ ‬لمدّة‭ ‬4‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أيام‭ ‬قبل‭ ‬الإمساك‭ ‬به‮»‬‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرجلين‭ ‬لا‭ ‬يتكلمان‭ ‬لا‭ ‬الإنجليزية‭ ‬ولا‭ ‬الروسية‭ ‬وتجري‭ ‬المبادلات‭ ‬بالكورية‭ ‬بواسطة‭ ‬مترجمين‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭.
‬وأكدت‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬لتشارك‭ ‬معلومات‭ ‬حول‭ ‬المقاتلين‭ ‬الكوريين‭ ‬الشماليين‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬قال‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬نقل‭ ‬الجنديين‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬لاستجوابهما‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬إصابتهما‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬الأمر‭ ‬باليسير،‭ ‬فعادة‭ ‬ما‭ ‬يجهز‭ ‬الروس‭ ‬والجنود‭ ‬الكوريون‭ ‬الشماليون‭ ‬الآخرون‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬ويبذلون‭ ‬كلّ‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعهم‭ ‬لإزالة‭ ‬الأدلّة‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬دولة‭ ‬أخرى،‭ ‬هي‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحال،‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭. ‬

وتشكّل‭ ‬المشاركة‭ ‬المفترضة‭ ‬لجيش‭ ‬أجنبي‭ ‬تصعيدا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الذي‭ ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بشنّه‭ ‬قبل‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬والذي‭ ‬يدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬حرجة‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬ترامب‭ ‬إلى‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭. ‬

وتوطّدت‭ ‬العلاقات‭ ‬العسكرية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬منذ‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬حتى‭ ‬وإن‭ ‬لم‭ ‬يؤكّد‭ ‬أيّ‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬مشاركة‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬موسكو‭. ‬وخلال‭ ‬زيارة‭ ‬لسيئول‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬يناير،‭ ‬كشف‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬توسّع‭ ‬نطاق‭ ‬التعاون‭ ‬الفضائي‭ ‬مع‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬مشاركة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬

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