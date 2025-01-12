الاستخبارات الكورية الجنوبية تؤكد أن أوكرانيا أسرت جنديين كوريين شماليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
سيئول - (وكالات الأنباء): أكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية أمس الأحد أن أوكرانيا أسرت جنديَّيْن كوريين شماليين في منطقة كورسك الروسية، وأنها شاركت في استجوابهما إلى جانب الأجهزة الأوكرانية. واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بيونج يانج المسلحة نوويا بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي لمساعدة روسيا في حربها على أوكرانيا.
وقالت الاستخبارات الوطنية الكورية الجنوبية في بيان إن جهازها «أكّد من خلال تعاون في الوقت الحقيقي مع وكالة الاستخبارات الأوكرانية أن الجيش الأوكراني أسر جنديَّيْن كوريين شماليين في 9 يناير في ساحة المعركة بكورسك في روسيا».
ونشر الجهاز السبت الماضي مقطع فيديو يظهر الجنديين في غرفة فيها أسرّة مستشفى، واحد مع ضمّادات حول اليدين والثاني حول الفكّ. وكشف طبيب من مركز الاحتجاز أن الرجل الأول يعاني من كسر في الساق. وأتت تصريحات الاستخبارات الكورية الجنوبية لتدعم كلام كييف، بينما لم يصدر أي رد فعل من روسيا أو كوريا الشمالية. ولم تؤكد لا موسكو ولا بيونج يانج إلى الآن نشر جنود من كوريا الشمالية على الجبهة الأوكرانية. وكانت أوكرانيا قد أعلنت السبت الماضي أنها أسرت جنديين، قُدِّما على أنهما من كوريا الشمالية، وأنها استجوبتهما في الأسر، من دون تقديم أي دليل مباشر على أنهما يتحدران من كوريا الشمالية.
وقالت الاستخبارات الكورية الجنوبية إن أحد الجنديين الأسيرين كشف أثناء الاستجواب أنه تلقى تدريبا عسكريا على يد القوات الروسية بعد وصوله في نوفمبر. وأضافت: «ظن في البداية أنه أرسِل للتدريب، ثم أدرك عند وصوله إلى روسيا أنه أرسِل» إلى الجبهة. وقال الجندي إن القوات الكورية الشمالية تكبدت «خسائر كبيرة أثناء المعارك»، بحسب المصدر عينه. ووفقا لوكالة الاستخبارات الأوكرانية، قال الرجلان لمن استجوبوهما إنهما جنديان متمرسان. وكشفت الاستخبارات الكورية الجنوبية أن أحد الرجلين «حرم من الطعام والماء لمدّة 4 إلى 5 أيام قبل الإمساك به». وأشارت إلى أن الرجلين لا يتكلمان لا الإنجليزية ولا الروسية وتجري المبادلات بالكورية بواسطة مترجمين وبالتعاون مع الجهاز الكوري الجنوبي.
وأكدت الاستخبارات الكورية الجنوبية أنها ستواصل العمل مع الاستخبارات الأوكرانية لتشارك معلومات حول المقاتلين الكوريين الشماليين في أوكرانيا. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال السبت الماضي إنه تم نقل الجنديين إلى كييف لاستجوابهما بالرغم من إصابتهما.
وأضاف: «لم يكن الأمر باليسير، فعادة ما يجهز الروس والجنود الكوريون الشماليون الآخرون على المصابين ويبذلون كلّ ما في وسعهم لإزالة الأدلّة على مشاركة دولة أخرى، هي كوريا الشمالية في هذه الحال، في الحرب على أوكرانيا».
وتشكّل المشاركة المفترضة لجيش أجنبي تصعيدا كبيرا في الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي أمر الرئيس فلاديمير بوتين بشنّه قبل حوالي ثلاث سنوات والذي يدخل مرحلة حرجة مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض بعد أيام.
وتوطّدت العلاقات العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية منذ الحرب على أوكرانيا، حتى وإن لم يؤكّد أيّ من الطرفين مشاركة بيونج يانج في القتال إلى جانب موسكو. وخلال زيارة لسيئول في مطلع يناير، كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بناء على المعلومات الواردة إلى واشنطن أن روسيا توسّع نطاق التعاون الفضائي مع كوريا الشمالية في مقابل مشاركة الأخيرة في الحرب على أوكرانيا.
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