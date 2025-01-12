الكوهجي يشهد ختام دورة دليل الإدارة الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

شهد‭ ‬السيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬الماضي‭ ‬ختام‭ ‬دورة‭ ‬دليل‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬والتي‭ ‬نظمتها‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬ – ‭ ‬9‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬بمشاركة‭ ‬22‭ ‬دارسا‭.‬

وحضر‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬ومدير‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المحاضرين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

وتضمنت‭ ‬الدورة‭ ‬تفاعلا‭ ‬مميزا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬أساليب‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬وتاريخ‭ ‬الحركة‭ ‬الاولمبية‭ ‬والألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬ومواضيع‭ ‬أخرى،‭ ‬حيث‭ ‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الأولمبية‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الرياضي‭ ‬الإقليمي‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية‭. ‬وحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحاضرين‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وهم‭: ‬د‭. ‬نبيل‭ ‬طه‭ ‬محمود‭ ‬الشيخ،‭ ‬لطيفة‭ ‬بوحجي،‭ ‬خليل‭ ‬قاهري،‭ ‬علي‭ ‬التاجر،‭ ‬مريم‭ ‬مردانه،‭ ‬محمود‭ ‬المختار،‭ ‬أحمد‭ ‬البهدهي‭.‬

وقام‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬بتكريم‭ ‬المحاضرين‭ ‬وتكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬مشيدا‭ ‬بحرصهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬واكتساب‭ ‬المعارف‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬متمنيا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭. ‬هذا‭ ‬وقد‭ ‬شهد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬برنامج‭ ‬دبلوم‭ ‬المعد‭ ‬البدني‭ ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬بواتييه‭ ‬الفرنسية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الإصابات‭ ‬الرياضية‭ ‬وكيفية‭ ‬التغلب‭ ‬عليها‮»‬‭ ‬بمشاركة‭ ‬35‭ ‬شخصًا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الألعاب‭ ‬الجماعية‭.‬

قدم‭ ‬المادة‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬‮«‬فنيت‭ ‬مارتن‮»‬‭ ‬والبروفيسور‭ ‬‮«‬الين‭ ‬دي‭ ‬لورم‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬أسباب‭ ‬الإصابات‭ ‬الرياضية‭ ‬الشائعة،‭ ‬طرق‭ ‬الوقاية‭ ‬منها،‭ ‬وأحدث‭ ‬أساليب‭ ‬العلاج‭ ‬وإعادة‭ ‬التأهيل‭ ‬الرياضي‭. ‬وتميزت‭ ‬المادة‭ ‬بتفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬معرفتهم‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الإصابات‭ ‬الرياضية،‭ ‬مما‭ ‬يُسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭ ‬وتقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬الميدان‭.‬