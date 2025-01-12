الكوهجي يشهد ختام دورة دليل الإدارة الرياضية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
شهد السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية يوم الخميس الماضي ختام دورة دليل الإدارة الرياضية والتي نظمتها الأكاديمية الأولمبية باللجنة الأولمبية البحرينية خلال الفترة من 4 – 9 يناير 2024 بمشاركة 22 دارسا.
وحضر حفل الختام أحمد عبدالغفار المدير التنفيذي للعمليات ومدير الأكاديمية الأولمبية د. نبيل طه وعدد من المحاضرين المشاركين في الدورة.
وتضمنت الدورة تفاعلا مميزا من المشاركين حيث تم تسليط الضوء على أحدث أساليب الإدارة الرياضية وتاريخ الحركة الاولمبية والألعاب الأولمبية ومواضيع أخرى، حيث تأتي هذه الدورة في إطار جهود الأكاديمية الأولمبية لتعزيز التعاون الرياضي الإقليمي ورفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الإدارة الرياضية. وحاضر في الدورة نخبة من المحاضرين المتخصصين في المجال الرياضي، وهم: د. نبيل طه محمود الشيخ، لطيفة بوحجي، خليل قاهري، علي التاجر، مريم مردانه، محمود المختار، أحمد البهدهي.
وقام فارس مصطفى الكوهجي بتكريم المحاضرين وتكريم المشاركين مشيدا بحرصهم والتزامهم على التعلم واكتساب المعارف في مجال الإدارة الرياضية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. هذا وقد شهد الأمين العام للجنة الأولمبية برنامج دبلوم المعد البدني الذي يقام بالتعاون مع جامعة بواتييه الفرنسية بعنوان «الإصابات الرياضية وكيفية التغلب عليها» بمشاركة 35 شخصًا من مختلف الألعاب الجماعية.
قدم المادة كلا من الدكتور «فنيت مارتن» والبروفيسور «الين دي لورم» حيث تم التركيز على أسباب الإصابات الرياضية الشائعة، طرق الوقاية منها، وأحدث أساليب العلاج وإعادة التأهيل الرياضي. وتميزت المادة بتفاعل كبير من المشاركين، بما يعكس حرصهم على تعزيز معرفتهم وصقل مهاراتهم في التعامل مع الإصابات الرياضية، مما يُسهم في تحسين الأداء الرياضي وتقليل المخاطر في الميدان.
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